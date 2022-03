Us Livorno-Cuoiopelli 0-0

U.S. LIVORNO: Mazzoni, Panebianco, Ghinassi, Torromino, Gargiulo, Vantaggiato, Franzoni, Bellazzini (37’st Apolloni), Petronelli (16’st Pecchia) , Luci, Russo. A disp.: Pulidori, Giampa, Apolloni, Milianti, Pulina, Giuliani, Frati, Durante, Pecchia. All.: Angelini

CUOIOPELLI: Lampignano, Chelini, Martinelli, Balduini, Zocco (40’st Ofona), Bagnoli (25’st Bracci), Cornacchia, Borselli, Falchini, Rossi (16’st Accardo), Boghean (1’st Iannello, 31’st Dal Poggetto). A disp.: Brogi, Conti, Dal Porto, Ofoma, Dal Poggetto, Passerotti, Bracci. All.: Marselli

ARBITRO: Nencioli di Prato (Bertelli di Firenze e Tarozzi di Prato)

RETI: 22’st Torromino, 48’st Vantaggiato

NOTE: Recupero pt 0’, st 4’. Angoli 9-4 per il Livorno. Ammoniti al 43’st Accardo e al 46’st Mazzoni.

La Cuoiopelli esce sconfitta per 2-0 dal Picchi di Livorno ma a testa alta. La differenza l’hanno fatta i singoli, Torromino e Vantaggiato. Ottimo il primo tempo dei conciari disposti con un solido 4-5-1 che ha regalato veramente poco agli avversari.

L’impatto sulla gara del Livorno potrebbe mettere paura alla Cuoiopelli. Bastano 47 secondi al Livorno per presentarsi con un tiro di Luci da fuori su cui Lampignano alza i tentacoli e concede il tiro dalla bandierina. Poco dopo è la volta di Torromino per Bellazzini la cui incornata termina sopra la traversa.

La Cuoiopelli è ben disposta in campo con un 4-5-1 in fase di non possesso, lasciando il solo Falchini in attacco con il sostegno di Rossi e di Boghean. Si fa viva al 17’ la formazione ospite: Cornacchia propone da destra in area un pallone che Rossi devia sul fondo. Al 23’ rischia la Cuoiopelli quando su un cross di Bellazzini dalla destra scivola Balduini ma anche Vantaggiato in equilibrio precario non ne approfitta. Al 24’ Zocco va alla conclusione da fuori obbligando Mazzoni a distendersi alla sua sinistra. La gara è aperta: due minuti Franzoni trova sbocco da destra ma la sua conclusione è parata da Lampignano. Al 31’ rischia la Cuoiopelli quando sullo scarico di Bellazzini per Torromino il diagonale da destra termina a lato. Al 38’ la palla gol più grande dei locali: Bellazzini appoggia per Vantaggiato che si stacca dalla marcatura di Balduini e Bagnoli ma da posizione non favorevole non trova lo specchio della porta. Nel finale girata di Bellazzini assorbita da Lampignano, poi terminano alti i tentativi di Torromino e Cornacchia, uno per parte.

Il Livorno cambia marcia nel secondo tempo e la Cuoiopelli risente del grande sforzo della prima frazione. Al 15’ Torromino da fuori costringe Lampignano alla respinta. Al 22’ il gol: Torromino prende la palla dalla tre quarti e lascia partire dal versante sinistro un destro a giro che termina la sua corsa alla sinistra della porta di Lampignano. Livorno sul velluto, la Cuoio prova a sbilanciarsi in avanti. Sei minuti più tardi ancora Torromino si presenta in campo aperto, con Lampignano che ribatte la conclusione. Poi ancora Bellazzini per Vantaggiato con palla che finisce a lato sulla sinistra. L’unica opportunità dei biancorossi, stasera in bianco, è un tentativo in spaccata di Falchini, seguito da una conclusione centrale di Borselli. Al termine della più classica azione di rimessa, con la Cuoiopelli che cerca il pari fino il fondo, Vantaggiato chiude i conti e subito dopo Pecchia per poco non fa il tris.

Sarebbe stata una punizione troppo pesante per una Cuoiopelli che non esce ridimensionata da Livorno nonostante la seconda sconfitta consecutiva. Ora può concentrarsi sulla lotta per la piazza d’onore con l’altra avversaria del Cuoio, il San Miniato Basso.