Primo e terzo posto nella categoria Allievi, insieme a due ottimi piazzamenti tra Esordienti e Junior. È un inizio che promette bene quello messo a segno la scorsa domenica, 13 marzo, del neonato team giovanile di mountain bike nato a Castelfranco di Sotto. È il Team Zamparella, fondato dall’ex ciclista professionista Marco Zamparella originario di Capanne ma castelfranchese d’adozione, che dall’inizio di quest’anno ha deciso di dar vita a un team tutto suo dedicato al cross country, l’unica specialità della mountain bike praticata alle Olimpiadi.

Una nuova avventura per il ciclista pisano rimasto tra i professionisti fino al 2018, vincitore in carriera di due tappe alla Vuelta del Venezuela e soprattutto del Memorial Marco Pantani del 2017. Entrato dal 2019 nei quadri tecnici dello storico team lucchese Amore e Vita Prodir, Zamparella è stato chiamato da gennaio a ricoprire il ruolo di direttore sportivo per il Team Corratec di Montecatini, che domenica prossima (20 marzo) sarà impegnato in Istria per il Gran Premio Slovenian Istria 2022. “Parallelamente a questa attività – spiega – ho deciso di creare anche un mio team giovanile dedicato alla mountain bike per le categoria Esordienti, Allievi e Junior. Credo molto in questa specialità come formazione dell’atleta, indipendente da quella che potrebbe essere un domani la sua disciplina”.

Foto 3 di 4







Domenica scorsa i ragazzi in maglia rosa del Team Zamparella hanno fatto il loro esordio in gara nel Bacialla Bike di Terontola, prima tappa del circuito Mtb Tour Toscana. Un primo banco di prova che li ha visti conquistare subito il podio della categoria Allievi, con il trionfo di Federico Bagni e il terzo posto di Luca Senesi. Piazzamento nella top teen, invece, per Lorenzo La Rosa nella categoria Esordienti e sesto posto di Leonardo Lepori nel percorso Marathon della categoria Junior. “Una buona partenza – commenta Zamparella – che crea le premesse per sperare in una buona stagione. In futuro proveremo a far bene anche in gare nazionali e internazionali”. Prossimo appuntamento in doppia attività il 27 marzo, quando la categoria Junior sarà impegnata ad Anagni per il Gran Prix Centro Italia Mtb, mentre esordienti e allievi saranno alla Gran Fondo Rampichiana di Arezzo.