A Fucecchio torna la Run 10K dopo lo stop per la pandemia

Torna domenica 8 maggio a Fucecchio la seconda edizione della manifestazione podistica Run 10K, gara competitiva di 10 chilometri, e ludico motoria di 10 e 5 chilometri. Lo scorso anno, causa restrizioni Covid- 19, non si è svolta.

Questo importante evento podistico a livello internazionale organizzato dall’Atletica Fucecchio, il Gs Pieve a Ripoli, il campione olimpionico fucecchiese Alessandro Lambruschini, ha sostituito la classica Mezza Maratona che rappresentava per Fucecchio un eccellenza nel panorama podistico nazionale, rappresenterà di sicuro, come già avvenuto nel primo anno di vita (2020), un’altra grande giornata di sport che coinvolgerà oltre agli atleti, anche tanti bambini, ragazzi e famiglie.

Il villaggio della partenza ed arrivo sarà allestito in piazza Pertini, il percorso omologato Fidal, più snello e accattivante e tutto nell’ambito urbano, saprà cogliere come nella precedente edizione molti appassionati di running.

Una gara aperta a tutti e che tutti possono concludere tranquillamente. Il percorso di gara di 5 chilometri da ripetersi due volte per la gara competitiva, e due volte ed una volta per la ludico motoria, attraversa il cuore del centro della città, e quindi ci sarà spazio oltre che per gli atleti professionisti, anche per famiglie e cittadini podisti o camminatori della domenica.

Dopo quattordici anni di successi ininterrotti con la Mezza Maratona che hanno visto gareggiare a Fucecchio atleti provenienti da tutta Italia, per il Comitato organizzatore nel 2020 era arrivato il momento di cambiare la tipologia di evento per adeguarsi ai tempi con una gara più snella e adatta al territorio fucecchiese ed alle persone che ci abitano per non intralciare il traffico cittadino creando disagi e che alla fine farà divertire tutti.

La gara che si svolgerà su percorso omologato Fidal di 10 chilometri è inserita nel campionato nazionale della federazione di atletica leggera, è valida quale campionato regionale, nazionale Uisp e campionato nazionale Fratres. Possono partecipare gli atleti tedderati Fidal, Runcard, Runcard Eps e stranieri affiliati a Federazioni estere di atletica leggera riconosciute dalla Laaf. Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le norme sanitarie. Al campionato regionale Uisp 10km possono partecipare i tesserati Uisp da 18 anni in poi (millesimo di età).

L’evento è patrocinato dal Comune di Fucecchio, le iscrizioni sono già aperte. Per il modulo di iscrizione e le modalità di pagamento, il percorso e tutte le informazioni relative alla manifestazione, occorre consultare il sito: www.run10kfucecchio.