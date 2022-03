Collacchioni dopo l’impresa sfiorata con il Livorno: “Meritavamo almeno il pareggio”

I familiari dei calciatori del San Miniato Basso attendono l’uscita dei propri calciatori posizionandosi sotto la tribuna. L’amarezza è palese, gli stewart e le forze dell’ordine per evitare che la situazione degeneri con la partenza del pullman del Livorno, li obbligano ad allontanarsi. La sala stampa del Mannucci a Pontedera è occupata interamente dai media livornesi, allenatore del San Miniato Lorenzo Collacchioni risale le scalinate della tribuna accompagnato dal direttore generale Maurizio Geri per poi dirigersi in sala stampa.

Mister, partiamo dall’episodio incriminato, il rigore

Da dove ero io posso dirvi che Lecceti ha preso palla. Poi vedremo tutte le moviole possibili e immaginabili per decifrare l’episodio. Ma sono consapevole di una cosa

Quale?

So solo che sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo dato vita ad una prestazione importante, ci abbiamo provato e abbiamo sempre cercato di poterla vincere. Per la qualità di gioco posso dirvi da presuntuoso che meritavamo minimo il pareggio. Le occasioni migliori le abbiamo avute noi

Come vi siete trovati a giocare sul sintetico?

Da questo punto di vista non abbiamo avuto vantaggi. È un campo che noi non abbiamo mai visto. Il Livorno a differenza nostra si allena anche sul sintetico.