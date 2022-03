Karate, il campionato interregionale fa tappa a Castelfranco di Sotto

Sabato 26 marzo, sarà il palazzetto dello sport Palabagagli di Castelfranco di Sotto a ospitare un’importante tappa del campionato interregionale di karate. Dalla mattina alle 9,30 fino al pomeriggio inoltrato, si svolgeranno le gare che vedranno sfidarsi circa 360 atleti e atlete di diverse età.

Nel corso della mattina si affronteranno le categorie maschili e femminili dei più giovani, a partire dai 6 anni e nel pomeriggio tutti gli altri: cadetti, junior e senior. La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Team Karate Nava, per conto del comitato regionale Toscana della Federazione Italiana Karate. La società castelfranchese vedrà gareggiare 30 dei suoi atleti in questa che è una fase preliminare rispetto alla prossima tappa del campionato italiano in programma il 9 e 10 aprile.

“Ci sono alcuni dei nostri atleti – spiega Edoardo Nava – che sono già primi nella classica nazionale. Speriamo che riescano a raggiungere la convocazione in nazionale. Questa è una tappa importante a livello agonistico, ma l’importante è che i ragazzi si divertano e passino una bella giornata insieme”.

“Siamo felici – è il commento del sindaco Gabriele Toti e dell’assessore allo Sport Federico Grossi – che il nostro Palazzetto possa ospitare una manifestazione così importante. Può essere un’occasione per avvalorare una disciplina sportiva che a Castelfranco ha una lunga storia costellata di grandi successi. Ringraziamo Edoardo Nava per l’impegno profuso nell’organizzazione. Certi che sarà una bella giornata di sport”.

La partecipazione all’evento è permessa ai soli atleti e ai genitori degli atleti. L’accesso al Palazzetto è permesso a coloro che sono in possesso di green pass, indossando mascherina. La presenza del pubblico è contingentata rispetto ai posti disponibili nel Palazzetto, nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione dei contagi da Covid.