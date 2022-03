Una camminata per conoscere l’autismo è organizzata per domenica 3 aprile a Capanne di Montopoli Valdarno, con partenza alle 9,15 per un percorso di 3 chilometri in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla Podistica Capannese con il patrocinio dell’istituto comprensivo Galileo Galilei e la collaborazione delle associazioni Abbracciami, Autismo Pisa e Tarta Blu.

La manifestazione si inserisce nella 42esima edizione di Capanne corre. “Ringraziamo per la rinnovata disponibilità la Podistica e il suo presidente Franco Ceccatelli – hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi, la vicesindaco Linda Vanni e l’assessore allo sport Cristina Scali –. Domenica cammineremo per i diritti e la vita di tutti i nostri bambini grazie anche alla partecipazione di molti studenti dell’Istituto Galilei.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torniamo a portare il tema della disabilità e dell’autismo sulle nostre strade per riflettere insieme, esplorare il nostro territorio e divertirci”. Per partecipare è necessario iscriversi e procedere al pagamento di 3,50 euro per l’assicurazione. Sarà possibile iscriversi direttamente in loco, l’appuntamento è al centro Avis, zona campo sportivo, via Fonda alle 9. Il punto di ritrovo sarà contraddistinto dalla presenza di palloncini blu. Nel percorso sarà presente il personale volontario per il controllo del buon andamento della camminata.