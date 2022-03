Una sconfitta che fa crescere, i giovani dell’Etrusca cadono a Ghezzano

Gmv Ghezzano – Etrusca San Miniato 51-44 (16-5; 14-17; 11-11; 10-11)

Daini Palesi 5, Cioni 4, Cerri 5, Mannucci, Maggiorelli, Pandinelli 2, Parrini 17, Pellegrini 3, Rossi 8, Santinami. All. Cutsodontis

Dopo 11 vittorie e altrettante buone prestazioni, arriva la sconfitta per i giovani Etrusca sul campo dell’ostica Ghezzano, che si prende anche la vetta della classifica.

Partita approcciata in modo disattento dai biancorossi che cadono facilmente nelle provocazioni avversarie. Mannucci costretto ad uscire nel primo tempo per espulsione e il troppo nervosismo collettivo impediscono alla squadra di proporre il loro gioco corale, non riuscendo mai a imprimere il loro marchio alla partita. Nonostante il pessimo gioco, favoriti anche dalle scarse percentuali realizzative di Ghezzano, San Miniato resta in partita fino a un minuto dalla fine giocando il possesso del pareggio

Prima ancora che sul campo la squadra esce sconfitta sul lato mentale: è una sconfitta che deve bruciare e servire al processo di crescita. Ma non c’è tempo per rilassarsi: sabato 2 aprile alle 21 arriva al Fontevivo la capolista Ponsacco.