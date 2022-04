Aquateam nuoto cuoio, con 7 atleti ai regionali Special Olympics

Ciascuno ha ricevuto la propria medaglia. ma la vittoria più grande, per gli atleti dell’Asd Aquateam nuoto cuoio è esserci stati. “Finalmente – hanno potuto gridare prima di partire per Livorno – dopo due anni, anche le gare per questa federazione sono ripartite”. Domenica 3 aprile infatti, 7 atleti dell’Aquateam sono partiti per Livorno, per cimentarsi nei campionati regionali Special Olympics.

“Gli eventi Special Olympics – raccontano – sono quanto di più gioioso possa esistere nello sport. Occasione di socializzazione, incontro, risate… e poi c’è anche la gara. La voglia infinita di esserci e di ricominciare supportata dagli allenamenti finalmente ripresi a gennaio ha fatto sì che gli atleti abbiano dato veramente il meglio di sé. Bravi per l’impegno, la serietà, per i risultati”

I tempi delle gare e i piazzamenti usciranno nei prossimi giorni. Ma la festa per questo nuovo inizio è già cominciata.