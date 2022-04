Etrusca Basket incontra l’ultima della classe

Domani (10 aprile) al PalaCréditAgricole di San Miniato arriva College Borgomanero in quella che per l’Etrusca è la terzultima gara casalinga della regular season. Palla a due alle 18.

“La partita di domenica – spiega il coach Marchini – la considero un pochino la classica partita trabocchetto, nel senso che giochiamo contro Borgomanero che è ultima in classifica con otto punti, ma che non va assolutamente sottovalutata in quanto nell’ultimo periodo ha fatto risultati importanti, come la vittoria casalinga con Cecina, la partita persa ad Alba solo dopo un supplementare e anche la sconfitta precedente dove ha rischiato di vincere con Empoli”.

Rispetto alla partita d’andata, Borgomanero ha arricchito il proprio roster con due giocatori importanti: uno è Nwouochua, pivot di origini nigeriane e Rupil, tiratore molto pericoloso che viene da due stagioni in Legadue. Due giocatori che si aggiungono ad un gruppo di ragazzi giovani, ma di grandissimo talento, qualità e di prospettiva.

Tra i principali nomi spunta il play Boglio, la guardia Jovanovic e l’ala Ferrari.

Questi ragazzi sono sostenuti da un giocatore senior quale Airaghi, classe ‘96: un giocatore che gioca dentro l’area con grande solidità, e che fra le tante caratteristiche ha anche quella di tirare fronte a canestro.

“Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma essere prontissimi a giocare una partita che vale due punti, una partita che ci manterrebbe ancora in testa alla classifica da soli. Dovremmo limitare quelle che sono le loro principali caratteristiche ovvero quella di avere un ritmo estremamente alto, di correre e di essere molto pericolosi dall’arco dei tre punti – afferma il coach -. Dal canto nostro vogliamo fare la nostra partita consueta, con grande attenzione, con grande intensità difensiva e con concentrazione, per portarla a casa”.