Certaldo-Fucecchio 2-2

CERTALDO: Orsini, Bandini, Razzanelli, Pampalone, Olivieri, Biagini, Dini (30’ st Ciampolini), Bernardini (20’ st Orsucci), Kamberi, Martini, Vecchiarelli. A disp. Di Furia, Zanaj, Corsi., Manganiello, Adelucci, Igbineweka, Pagliai. All. Ramerini

FUCECCHIO: Ubirti, Papa (10’ st Carli), Casanova, Cenci (15’ st Bulli), Lischi, La Rosa, Carnevale (35’ st Petova), Marcon (25’ st Bruchi), Masoni (35’ st Sturba), Zefi, Falconi. A disp. Mannucci, Carli, Giometti, Nardi, Bulli, Bruchi, Falaschi, Petova, Sturba. All. Lazzerini

ARBITRO: Nannelli di Valdarno. ASSISTENTI: Ballotti di Pistoia e La Rosa di Firenze

RETI: 14’ pt Carnevale (F), 27’ pt Martini (C), 30’ pt Bernardini (C), 32’ pt La Rosa (F)

Il Fucecchio è salvo. I ragazzi di Lazzerini compiono l’ultimo sforzo e centrano con un turno d’anticipo una salvezza che ad inizio di girone di ritorno sembrava difficile da centrare. Primo tempo giocato a viso aperto, apre le marcature Carnevale che ringrazia la retroguardia di casa per la disattenzione commessa e porta in vantaggio i suoi. Nello spazio di 3 minuti verso la mezz’ora il Certaldo raggiunge il risultato con Martini che corregge un traversone e lo ribalta con una botta all’incrocio dei pali di Bernardini. Dura ancora 180 secondi la gioia certaldese che lo specialista di reti pesanti Stefano La Rosa in seguito ad un tiro dalla bandierina realizza il suo terzo gol in campionato che riporta in equilibrio la gara. Lo scoppiettante primo tempo lascia spazio ad una ripresa dove prevalgono i calcoli con le due squadre che tagliano il traguardo della salvezza a braccetto.

Cuoiopelli-Castelfiorentino 2-3

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello (29’ st Baroncini), Martinelli, Balduini, Zocco (8’ st Passerotti), Bagnoli (17’ st Giordano), Cornacchia (12’ st Martini), Borselli, Falchini, Cavallini, Rossi (1’ st Dal Poggetto). A disp. Lensi, Accardo, Dal Poggetto, Chelini, Bracci. All. Marselli, in panchina facente funzione Falivena

CASTELFIORENTINO: Lupi, Maltinti (48’ st Giorgio), Sarti (18’ st Leporatti), Castellacci, Vallesi, Trapassi, Marinari (23’ st Boumarouan), Bartolozzi, Iaquinandi (18’ st Torrente), Ulivelli, Pirone (33’ st Tomberli). A disp.: Lisi, Mancini, Lenti. All. Capecchi

ARBITRO: Filippo Pazzarelli di Macerata

RETI: 2’ pt Iaquinandi (CA), 28’ pt Falchini (CU), 36’ pt Pirone (CA), 41’ pt Falchini (CU), 13’ st Iaquinandi (CA)

Note – gara iniziata con 15 minuti di ritardo. Angoli: 1- 3. Ammoniti: 26’ pt Sarti, 45’ st Bartolozzi. Recupero 1° tempo 0’, 2° tempo 5’.

La Cuoiopelli non blinda il secondo tempo e si fa sorprendere dal Castelfiorentino. I conciari non hanno avuto lo stesso approccio degli avversari, la prova dei locali è piena di distrazioni, di svogliatezza. I conciari potevano recarsi a Fucecchio nel sabato pasquale e giocare senza spensieratezza, così non è stato, il Castelfiorentino dopo aver fatto ai conciari lo scherzetto in Coppa Italia si è ripetuto al “Masini”. I valdelsani sono apparsi più determinati, speravano in notizie confortanti da Livorno dove era impegnato il Ponsacco diretto rileva per evitare la retrocessione diretta. Il quarto d’ora di ritardo con cui è iniziata la prima parte ai quali si sono aggiunti altri 5 minuti nella ripresa hanno permesso agli ospiti di conoscere con largo anticipo l’esito della sfida dell’Ardenza. La Cuoio non è famosa per la sua reattività in avvio e così Iaquinandi al primo affondo in sospetta posizione di fuorigioco la punisce. Potrebbe raddoppiare poco dopo il calciatore valdelsani ma non sa approfittare del regalo che gli confeziona Zocco in fase di disimpegno, dopo che l’ex Pirone da destra con grande facilità entra in area per chiamare in causa il portiere, arrivano i primi assalti dei conciari. Falchini trova solo l’esterno della rete dopo essersi liberato in area e Cavallini vede murato nella conclusione. E’ il preludio al pari di Falchini imbeccato da Borselli verso la mezz’ora. Dura poco la parità perché l’ex di turno Pirone ancora da destra supera Lampignano, dura poco anche il nuovo vantaggio ospite in quanto su un cross senza pretese di Martinelli, Lisi in presa alta perde la sfera e Falchini ringrazia per la sua doppietta stagionale. La gara aperta dalla rete di Iaquinandi si chiude sotto il segno dello stesso calciatore ospite, il quale rientra da destra e con il sinistro colpisce il palo alla sinistra del portiere. La lezione subita in avvio di gara con il gol subito non è servita a nulla alla Cuoio che in apertura di ripresa rischia di capitolare nuovamente sullo spunto di Marinari. Iaquinandi intorno all’ora di gioco dopo aver indossato gli indumenti del rifinitore con assist non raccolto veste quelli dello stoccare e piazza con il solito sinistro il gol che vale la vittoria. Non succede nulla neppure con la girandola dei cambi, la Cuoio perde l’imbattibilità casalinga e nei 90 finali si recherà a Fucecchio per centrare il secondo posto, sperando che il Castelfiorentino sabato prossimo ospitando il San Miniato le restituisca quella posizione di classifica che prima della gara occupava in solitudine.

San Miniato Basso-Tuttocuoio 1-0

SAN MINIATO BASSO: Battini, Pagliai, Liberati (35’ st Mhilli), Lecceti, Santagata (1’ st Mancini), Cela, Ercoli (23’ st Borgioli), Nole, Ciravegna (40’ st Tremolanti), Demi, Kthella (40’ st Gargini). A disp. Giannangeli, Romeo, Pacciani, Guerra, Mancini. All. Collacchioni

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Bartorelli, Rosa Illan, Vittorini, Turco, Lazzarini, Fino, Orlandi, Coppola (23’ st Bertolucci), Echarri Naum. A disp.: Belli, Fiscella, Muratore, Segantini, Baldini, Pozzesi, Chiti. All. Marmugi

ARBITRO: Guitaldi di Rimini. ASSISTENTI: Coco di Pisa e sig.ina Gelli di Prato

RETE: 37’ st Kthella

Note – Espulso: 3’ pt Fino (T gioco pericoloso)

Il San Miniato si aggiudica il derby con il Tuttocuoio e aggancia in classifica la Cuoiopelli al secondo tempo. Gara subito in salita per i ragazzi di Marmugi costretti praticamente per tutta la gara a giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Fino reo di un fallo su Ercoli. Gli ospiti costretti a fare densità nella propria metà campo con il San Miniato che teneva le redini senza però avere grandi occasioni. Muscas si metteva in mostra sulle soluzioni di Ciravegna e Demi. Sfortunato era Mancini con un tiro che colpiva il palo interno prima di uscire, il gol da tre punti lo realizzava Kthella con un tiro che veniva toccato da Rosa Illan che finiva per spiazzare il proprio portiere Muscas. Poco prima della fase di recupero l’assistente la signorina Gelli di Prato alzava la bandierina per segnalare il fuorigioco di Rosa in seguito ad un tiro dalla bandierina. Il Tuttocuoio nel prossimo turno al Libero Masini di Santa Croce sull’Arno chiuderà la stagione ricevendo il Livorno in una gara che avrà valore solo per il prestigio, il San Miniato si recherà a Castelfiorentino per operare il sorpasso nei confronti della Cuoiopelli a sua volta impegnata nel derbyssimo di Fucecchio. Un eventuale arrivo a pari punti premierebbe alla Cuoio di piazzarsi al secondo posto grazie al maggior numero di punti conseguiti negli scontri diretti.