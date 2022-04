Pool scudetto juniores, Fucecchio un’ora in dieci ma strappa i tre punti a Cenaia

Cenaia – Fucecchio 0-1

CENAIA: Simoncini, Amorusi, Bertuccelli (Desii), Falchi (Landi M.), Aiello, Landi M., Landi L., Rossi, Bartoli, Ariete, Brattoli (Amidei). A disp.: Baroni, Taurasi, Salvadori, Brogi, Vara, Mazzoni. All.: Botticella

FUCECCHIO: Rocchi, Doccini (Barone), Gallina (Barzi), Falaschi, Bianchi L., Bianchi M., Masoni (Mocci), Cultai, Badalassi (Ferzi), Lotti, Laia (Tassi). A disp.: Bigozzi, Giaquinto, Doni. All.: Dall’Agnello

ARBITRO: Foresi di Livorno

RETI: 16’pt Lotti

NOTE: Ammoniti Falaschi, Falchi, allenatore Dell’Agnello, Doccini, Cultai, Ferzi. Espulsi Masoni al 25’pt e Landi M. al 16’st

Parte con il piede giusto la poule scudetto per la juniores bianconera del Fucecchio che si è imposta per 1-0 sul difficile campo di Cenaia.

poco dopo i 15 minuti di gioco e bianconeri abili a portare in fondo il risultato nonostante oltre un’ora giocata in inferiorità numerica per l’espulsione di Masoni.

Parte bene il Cenaia ma Rocchi risponde presente. Al 16′ Lotti porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa i locali cercano la via del pari ma il tentativo si ferma sulla traversa al 10′. Due minuti dopo palla gol del del Fucecchio che non ha effetto. Ultima occasione per il Cenaia al 42′ della ripresa ma il tiro trova in traiettoria un difensore.