Il Ponsacco porta in procura federale l’ipotesi combine a favore del Castelfiorentino: sotto la lente due formazioni del Cuoio

Alla fine, forse, anche solo dal punto di vista ‘strategico’ ha avuto ragione il Ponsacco. Che sollevando l’ombra delle partite ‘combinate’ nelle ultime giornate di campionato ha fatto sì che alla fine il Castelfiorentino non vincesse facilmente contro un San Miniato Basso già pago della sua stagione e si dovesse accontentare di un pareggio che significa spareggio per non retrocedere fra nobili decadute.

Ma è certo che si addensano nuvoloni neri sul girone B di Eccellenza. E nel mezzo di vanno appieno due formazioni del Cuoio (Cuoiopelli e San Miniato Basso), visto che a destare i sospetti della società rossoblù, che avrebbe in mano anche delle telefonate registrate fra tesserati in cui i sospetti di accordo per favorire determinati risultati, uno dei quali già verificatosi (il 3-2 del Castelfiorentino a Santa Croce sull’Arno con la Cuoiopelli).

L’accordo che avrebbe visto al tavolo Cuoiopelli, San Miniato Basso e Castelfiorentino sarebbe stato stretto in un locale del comprensorio.

L’esposto è stato presentato da due tesserati del Ponsacco e intanto la telefonata registrata è diventata virale nelle chat degli addetti ai lavori. Da questa partirà l’indagine della procura federale, che oggi ha anche inviato propri addetti a vigilare sulla regolarità della gara di Castelfiorentino.

Ma è solo il primo tempo, prima dello spareggio da brividi fra Castelfiorentino e Ponsacco, che si giocherà in campo neutro (a questo punto non certo a Santa Croce sull’Arno e San Miniato) e che si annuncia ancora più caldo di quanto già non si potesse immaginare.

Intanto San Miniato Basso e Cuoiopelli pensano al prosieguo della propria stagione, che sarà nei playoff. La Cuoiopelli è già in finale, essendo scattata la ‘forbice’ con la quinta della classe Cenaia. Il San Miniato Basso, invece, giocherà la semifinale con i Fratres Perignano.

Nella foto il fischio d’inizio di Cuoiopelli – Castelfiorentino