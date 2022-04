Tutti pari per le formazioni del comprensorio: la Cuoiopelli chiude seconda il girone e va in finale playoff

Castelfiorentino – San Miniato Basso 1-1

CASTELFIORENTINO: Lisi, Maltinti (25’ st Giorgio), Leporatti, Castellacci (34’ st Sarti), Vallesi, Trapassi, Marinari, Boumarouan (11’ st Iaquinandi), Torrente (34’ st Tomberli), Ulivelli, Pirone. A disp. Lupi, Duranti, Lenti. All. Capecchi

SAN MINIATO BASSO: Battini, Romeo, Ercoli (34’ st Pagliai), Lecceti, Tremolanti, Cela, Di Benedetto (27’ st Nolè), Gargini (45’ st Khtella), Mhilli, Ciravegna (35’ st Mancini), Borgioli. A disp. Giannangeli, Liberati, Santagata, Demi. All. Collacchioni

ARBITRO: Solitto di Piombino (Cinotti di Livorno e Lipardi di Pistoia)

RETI: 29’ st rig. Mhilli (S), 40’ st Iaquinandi (C)

NOTE: Angoli: 3 – 7. Ammoniti: Torrente, Boumarouan, Castellacci. Recupero 1° tempo 0’, 2° tempo 6’

Finisce in parità la sfida di Castelfiorentino, un pareggio che non cambia l’esito finale della classifica del San Miniato Basso costretto a vincere e sperare in un eventuale passo falso della Cuoiopelli a Fucecchio. I valdelsani devono vincere per accedere agli spareggi salvezza. La prima parte del tempo è un monologo ospite, dopo pochi secondi potrebbero passare con Borgioli, poi è la volta di Di Benedetto il cui tiro non da gli esiti sperati da favorevole posizione. Dopo la mezz’ora Torrente caduto in area chiede la massima punizione ed ottiene un cartellino giallo. Battini è chiamato a salvare il risultato al tramonto della prima parte quando su un piazzato di Leporatti, Pirone calcia un rasoterra che lo obbliga alla respinta di piede. Il portiere di casa compie la sua prima parata dopo l’ora di gioco andando a disinnescare un tiro di Di Benedetto dopo un iniziativa personale. Immediatamente dopo arriva la replica locale con un incornata di Iaquinandi assorbita da Battini. Il San Miniato si porta in vantaggio e momentaneamente al secondo posto in classifica poco prima della mezz’ora di gioco. Gargini coglie il palo e su Mhilli viene commesso fallo da rigore, lo stesso attaccante ospite realizza. Dura 11 minuti il vantaggio ospite: un gran sinistro di Iaquinandi a fil di palo si insacca a mezz’altezza alla destra di Battini. Nel finale entrambe cercano il colpo risolutore. Lisi evita la retrocessione diretta su Mancini e Iaquinandi spara alto davanti a Battini la palla che gli avrebbe consentito di arrivare agli spareggi con gli altri gironi. Domenica prossima le due squadre torneranno in campo, il San Miniato Basso al Pagni ospiterà il Fratres Perignano in gara secca per la semifinale playoff mentre il Castelfiorentino sarà chiamato a sfidare il Ponsacco nello spareggio salvezza per evitare il ritorno in Promozione.

Fucecchio-Cuoiopelli 1-1

FUCECCHIO: Ubirti, Nardi (2’ st Masoni), Casanova, Cenci, Lischi, La Rosa, Carnevale (2’ st Papa), Marcon, Morelli (34’ st Bulli), Zefi (42’ st Carli), Rigirozzo. A disp. Mannucci, Giometti, Bruchi, Falconi, Petova, Masoni. All. Lazzerini

CUOIOPELLI: Lensi, Passerotti (25’ st Accardo), Martinelli, Balduini, Martini (18’ st Borselli), Chelini, Zocco (37’ st Baroncini), Cornacchia, Falchini, Cavallini (18’ st Bracci), Rossi (25’ st Dal Poggetto). A disp. Lampignano, Iannello, Giordano, Bagnoli. All. Marselli ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia (Cucciniello e Pacinotti di Arezzo)

RETI: 2’ pt rig.Morelli (F), 26’ pt Rossi (C)

NOTE: Angoli: 1 – 3. Ammoniti: 10’ pt Zocco, 17’ pt Cenci, 38’ pt Martini, 43’ pt Rigirozzo, 32’ st Marcon, 43’ st La Rosa. Recupero 1° tempo 3’, 2° tempo 6’.

La classica del Cuoio finisce in parità. Il Fucecchio ha giocato con la serenità di chi con 90 minuti d’anticipo ha conseguito la permanenza in categoria, una salvezza che alla ripresa della stagione appariva un impresa difficile. La Cuoio doveva cercare la vittoria per non correre il rischio di vedersi scavalcare dal San Miniato Basso impegnato a Castelfiorentino. Ne è scaturito un pareggio che ha lasciato intatte le situazioni. Anche al “Corsini” si è avuta l’ennesima dimostrazione di quanto la reattività sia il tallone d’Achille della Cuoiopelli. Pronti via e rigore per il Fucecchio trasformato da Morelli. Il pareggio arriva oltre la metà del tempo un gran bel gol di Rossi riportava le sorti in parità. Il campo ha impedito il fraseggio alle due squadre che hanno deciso di innescare le proprie bocche da fuoco con lanci lunghi. Le opportunità sono latitate quello che non è mancato è stato l’agonismo con il quale le due squadre si sono affrontate, d’altronde da queste parti questa non sarà mai una partita come le altre. Si chiude qui la stagione del Fucecchio che ora avrà tutto il tempo che vuole per programmare il futuro.

. Il primo obbiettivo stagionale la Cuoio lo ha centrato poi vedremo di cosa sarà capace.

Tuttocuoio- Livorno 2-12

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore (26’ st Fiscella), Bertolucci (22’ st Bartorelli), Rosa Illan, Vittorini, Puviani, Lazzarini (30’ st Baldini), Turco (15’ st Chiti), Orlandi, Coppola, Echarri Naum (30’ st Segantini). A disp. Belli, Severi, Pozzesi. All. Marmugi

U.S. LIVORNO: Mazzoni, Franzoni (26’ st Pulina), Russo, Giampà, Giuliani, Marinai (38’ st Gargiulo), Luci, Pecchia (19’ st Nunzi), Bellazzini, Gelsi, Ferretti (15’ st Durante). A disp. Pulidori, Fontanelli, Ghinassi, Milianti, Palmiero. All. Angelini

ARBITRO: Mazzi di Prato (Pellegrini e Gelli di Prato )

RETI: 7’ pt Giampà (L), 11’ pt Turco (T), 43’ pt Vittorini (T), 45’ st Gelsi (L)

NOTE: Ammoniti: 27’ st Marinai, Recupero 1° tempo 0’, 2° tempo 2° tempo 4’.

Il Tuttocuoio nella sua gara ultima uscita stagionale giocata a Santa Croce sull’Arno è andato ad un passo dalla vittoria che oltre al prestigio avrebbe fatto perdere l’imbattibilità esterno al Livorno. I vincitori del girone sono stati salvati prima della fase di recupero da un gol del figlio d’arte Gelsi. I conciari qualche minuto prima avevano colpito un palo con Chiti che poteva far calare i titoli di coda con qualche istante d’anticipo. Botta e risposta nello spazio di quattro primi. Bellazzini scodella in area e Giampà di testa colloca all’angolino alla sinistra di Muscas. Turco con un tiro secco all’angolino alla sinistra di Mazzoni riporta le sorti in parità, i nerro-verdi la ribaltano in chiusura di tempo un colpo di testa di Vittorini sotto misura. Clamoroso il montante colpito da Chiti, il quale sradica un pallone nella propria metà campo ad un avversario taglia il campo da sinistra e lascia partire un tiro sul quale Mazzoni è battuto e la base del palo alla sua destra lo salva. Gelsi con una volèe sotto misura evita il primo ko esterno stagionale. Peccato,. per il Tuttocuoio sarebbe stato il miglior congedo possibile.