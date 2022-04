La Coppa Toscana di subbuteo, domenica 24 aprile, si disputerà nei locali della casa culturale a San Miniato Basso. Dalle 9, 15 squadre di varie province si affronteranno per accedere nel pomeriggio alle fasi finali della manifestazione, organizzata dalla società Sc Sombrero nata nel 2015 affiliata alla Federazione.

“I subbuteisti – si raccontano – sono veri e propri esperti di tattica e di esperienza nel settore. Le loro giocate a volte sono state valutate anche dai tecnici del gioco del calcio vero e proprio di serie A e B, studiando al tavolino verde del subbuteo le azioni per sorprendere gli avversari e conseguire così il risultato finale a proprio favore. Insomma una piccola Coverciano quella che si concentrerà alla Casa Culturale domenica prossima per l’assegnazione della prestigiosa Coppa Toscana”.

L’abilità è essenziale, tecnica e velocità di esecuzione fanno parte del bagaglio necessario. In Toscana ci sono molti giocatori al massimo livello, tra cui un componente di una squadra di Livorno, ma anche tra le fila della squadra sanminiatese vi sono giocatori che possono far spostare l’ago della bilancia per riuscire a far vincere alla propria squadra la Coppa Toscana. L’ingresso all’evento è gratuito.