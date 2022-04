Forse non c’era modo migliore per festeggiare 50 anni esatti di attività. Per celebrare mezzo secolo di sport e coronare un sogno cullato da tempo, inseguito a lungo anche dallo storico presidente Ilio Canovai, morto il 2 aprile dello scorso anno dopo quasi trent’anni alla guida della Podistica Castelfranchese. Proprio a lui è stata intitolata la nuova sede inaugurata oggi pomeriggio (23 aprile) dalla società biancoverde di Castelfranco. Finalmente una sede di proprietà, allestita nel fondo al civico 44 di via Marconi, che da quasi un anno ha rimpiazzato la vecchia sede in affitto in via Cavour.

“Abbiamo aspettato ad inaugurala per colpa del Covid – ha spiegato il presidente Daniele Puccioni chiamando vicino a sé la moglie e il figlio di Ilio Canovai, Annamaria e Alessandro, che hanno scoperto la targa dedicata all’ex presidente – In questa giornata, però – ha aggiunto– vogliamo ricordare anche gli altri presidenti che lo hanno preceduto, gettando le basi di una società che proprio quest’anno festeggia mezzo secolo, con la 50esima edizione della Quattro Passi in Valdarno in programma il prossimo 2 ottobre”. Il primo presidente fu Sergio Mariotti, fondatore della Podistica Castelfranchese nel 1972, seguito nel 1976 da Dario Burchielli e quindi da Franco Nuti nel 1984, prima che quest’ultimo lasciasse il timone a Canovai nel 1992. “Ha dato presenza e cuore a questa società – ha ricordato Puccioni – cullando da sempre il desiderio di avere un giorno una sede di proprietà”.

Un obiettivo raggiunto dall’attuale direttivo, di cui fanno parte anche Roberto Bartalini (segretario), Carmine Ciullo (cassiere), Carlo Bartalini, Gianfranco Mini e Daniele Milani in qualità di responsabile tecnico del settore giovanile insieme ad Andrea Forgione e Patrizia Montagnani. Quasi 60 anni gli iscritti all’associazione, ai quali si aggiungono i ragazzi del settore giovanile.

“Con questa inaugurazione date tre segnali importanti – ha detto il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti, intervenuto insieme al vicesindaco con delega allo sport Federico Grossi -. In primo luogo c’è da sottolineare la scelta del luogo, perché al centro storico bisogna dimostrare di volergli bene concretamente e voi lo avete fatto. Poi c’è il ricordo di una persona che ha dato davvero tanto allo sport castelfranchese, senza dimenticare l’aspetto legato ai giovani e alla valenza aggregativa della vostra attività”.

Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco è stato il turno di don Ivan per la tradizionale benedizione, prima di lasciare spazio al buffet aperto agli iscritti e alla cittadinanza. All’iniziativa sono intervenuti anche il presidente del Comitato pisano podismo Alessandro Baggiani, insieme ai presidenti delle altre associazioni di Castelfranco: Misericordia, Fratres, Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Associazione Palio e Podistica amatori castelfranchesi.