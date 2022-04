Campionati giovanili di nuoto paralimpico, trionfano a Monza Martina Alfei e Gabriele Pancelli

Asd Aquateam nuoto cuoio, pioggia di medaglie oggi (domenica 24 aprile) a Monza ai campionati italiani giovanili Finp nuoto paralimpico per gli atleti più giovani della società: Martina Alfei e Gabriele Pancelli. Ogni atleta ha potuto disputare 2 gare e le soddisfazioni non si sono fatte attendere.

Doppio oro per Martina Alfei. Nei suoi 100 rana abbassa il suo personale in vasca corta di ben 3 secondi portando a casa il primo oro della giornata. Ma non basta, si ripete anche nei 100 stile abbassando il suo personale di ben 5 secondi e piazzandosi anche qui in vetta alla classifica nazionale S7.

Anche Gabriele Pancelli porta a casa 2 importanti medaglie che fanno ben sperare nel futuro. I suoi 50 mt stile libero lo portano sul podio con un bronzo e un miglioramento del suo miglior tempo di due secondi. Mentre i 100 dorso gli mettono al collo un bellissimo argento e un miglioramento di 4 secondi del suo migliore.

I dirigenti della Asd Aquateam nuoto cuoio ringraziano i loro atleti per l’impegno e la costanza. Un ringraziamento anche alla piscina intercomunale di Fucecchio e Santa croce sull’Arno che ha concesso lo spazio per gli allenamenti negli ultimi 4 mesi e il comune di San Miniato con l’associazione Sport e solidarietà che supporta sempre le trasferte con la concessione gratuita del pulmino.

Prossimo appuntamento domenica 8 maggio con i campionati toscani a Livorno, per poi puntare dritti al campionato italiano estivo al quale, grazie ai tempi già guadagnati questo inverno, i 2 atleti di Asd Aquateam hanno già guadagnato l’ingresso.