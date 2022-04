San Miniato Basso-Fratres Perignano 2-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli (30’ st Santagata), Cela, Di Benedetto, Nole, Chiaramonti (43’ st Ciravegna), Demi (40’ st Tremolanti), Kthella (22’ st Mancini). A disp. Giannangeli, Pagliai, Gargini, Borgioli, Mhilli. All. Collacchioni.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli (40’ st Angiolini), Falleni, Gamba, Genovali (1’ st Parenti), Aliotta, Fiaschi (21’ st Aquilante), Seghi (24’ st Taraj), Andolfi, Vignali, Sciapi. A disp. Borghini, Pruneti, Fabbrini, Lelli, Pini. All. Ticciati.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca (Scipione di Firenze e Pellegrini di Prato)

RETI: 6’ st Nolè, 8’ st Vignali, 33’ st Mancini

NOTE: Angoli: 4 – 8. Ammoniti: 18’ pt Genovali, 20’ pt Lecceti, 31’ pt Seghi, 43’ pt Falleni, 12’ st Chiaramonti, 13’ st Gamba, 38’ st Lucarelli, 44’ st Nolè, 47’ st Battini. Espulso: 35’ st Seghi (F dalla panchina proteste). Recupero: 1’ tempo 0’, 2° tempo 4’.

Il San Miniato Basso è in finale. L’undici di Collacchioni supera il Fratres Perignano al termine di una gara contraddistinta da un grande equilibrio. L’episodio decisivo è arrivato a 13’ dal termine quando Taraj ha colpito la traversa e sul capovolgimento di fronte Mancini ha battuto Iacoponi.

Primo tempo in cui i due portieri sono stati inoperosi. I padroni di casa hanno mantenuto maggiormente le operazioni di gioco e il Fratres ha risposto con aperture verso gli esterni di difesa che accompagnavano l’azione per trovare lo spiovente risolutivo. Khtella ha inaugurato e chiuso la prima frazione con due tiri assorbiti da Iacoponi, lo stesso ha fatto Battini sulla girata aerea di Andolfi, uno dei migliori nelle fila perignanesi. Ticciati nel secondo tempo si presenta gettando nella mischia Parenti al posto di un Genovali apparso in difficoltà e con un cartellino giallo alle spalle. Khtella in apertura cestina il regalo che gli confeziona Iacoponi sprecando un grande opportunità. Passano pochi minuti e Nolè di gran carriera da posizione centrale si avventa su una corta respinta e di destro, il piede meno fatato, colloca il pallone laggiù dove osano le aquile per il suo primo gol stagionale.

Il tempo di riprendere il gioco e Vignali, su una seconda palla, non vuol essere da meno del suo avversario e lascia partire di prima intenzione una parabola a scendere che scavalca Battini. A metà ripresa arrivano le mosse dalle panchine, Collacchioni mantiene il suo equilibrio iniziale affidandosi alla fisicità di Mancini per Khtella, mentre Ticciati costretto a trovare la rete per spostare la qualificazione della sua parte, toglie Seghi un centrocampista e inserisce Taraj, schierando i suoi con Sciapi, oggi impalpabile, Andolfi e Taraj davanti con Vignali in cabina di regia.

La mossa sortisce gli effetti sperati e infatti quando manca poco meno di un quarto d’ora dal termine arriva la palla che potrebbe cambiare la qualificazione. Vignali pennella da destra uno spiovente sul quale la sponda di Andalfi è raccolta sotto misura da Taraj il quale in scivolata da due passi colpisce la traversa. Il passo dalla paura alla gioia per Battini e soci è immediato: Petri cerca Mancini, Lucarelli e Aliotta mancano la chiusura e l’attaccante di casa può piazzare il suo destro svirgolato alle spalle di Iacoponi andando poi sotto la tribuna a festeggiare mostrando le due mani come simbolo della doppia cifra raggiunta.

Gli ospiti non riescono ad imbastire azioni pericolose dalle parte e così il San Miniato Basso potrà andare al duello finale con la Cuoiopelli,domenica 1 maggio in campo neutro. Il Fratres Periganno chiude qui la sua stagione e volterà pagina per la prossima. L’esperienza di Fabrizio Ticciati, il tecnico arrivato ad un passo dalla serie D nella passata stagione dovrebbe essere arrivata al capolinea, il candidato principale per la successione è l’ex allenatore della Pro Livorno Sorgenti Matteo Niccolai.

Martedì Cuoiopelli e San Miniato Basso conosceranno il nome della sede dello spareggio del girone, gara unica: in caso di parità supplementari e se la parità dovesse perdurare sarà la Cuoiopelli ad andare avanti.