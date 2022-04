Collacchioni: “Un successo che ci meritavamo”

Al termine della gara, dopo il consueto consulto con i vertici societari, Lorenzo Collacchioni si concede per analizzare questa vittoria che vale il pass per la finalissima del girone.

Dopo l’obbiettivo iniziale quello di arrivare ai playoff state andando oltre.

“Andiamo per il terzo obiettivo. Abbiamo centrato l’ingresso nei playoff e ora siamo arrivati in finale. Step by step. Abbiamo meritato davanti avevamo una squadra forte che da inizio anno è sempre stata protagonista. I miei ragazzi sono stati encomiabili su un campo pesante, si è trattato di una gara difficile giocata sul filo del rasoio. Questo è un gruppo che dalla scorsa estate è sempre stato disposto a migliorare. E’ la vittoria di tutti anche di quelli che sono andati in tribuna. Sono orgoglioso di loro”.

Mister, parole al miele perché avente vinto?

“No. Qui vi sbagliate. Lo dico al di là del risultato di oggi”.

Oltre al gruppo, quale altro aspetto la conforta.

“Abbiamo giocato una bella partita. Da inizio anno ho sempre chiesto a loro di cercar di vincere”.

Potevate contare su due risultati.

“Ma noi non siamo una squadra che è capace di gestire. Questo è un premio per loro, per i sacrifici che fanno e per la società”.

Domenica 1 maggio con la Cuoiopelli, il peggior piazzamento vi costringe ad una gara diversa.

“No. L’atteggiamento sarà lo stesso della gara con il Fratres Perignano, non ci snatureremo”.

In casa vostra vinse la Cuoio, a ritorno dopo essere stati costretti a rincorrere il risultato avete spaccato la traversa con Ciravegna che poteva darvi la vittoria. Che cosa teme della Cuoio..

“E’ una squadra piena di valori, con Falchini capocannoniere del girone. La rispetto ma mi concentro sulla mia”.

Molti mari e fiumi attraverserò… magari qualche volta quando militava nel Siena avrà ascoltato Gianna Nannini. Ha portato il San Miniato Basso dove non era stato mai, vedremo dove arriverà questa Meravigliosa Creatura. Chiaramente Cuoiopelli permettendo.