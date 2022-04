Successo in casa Etrusca contro Varese, ora aspetta Vigevano per il big match

Etrusca San Miniato – Coelsanus Robur et Fides Varese 64-45

(21-14, 13-12, 17-11, 13-8)

San Miniato: Mastrangelo 7, Lorenzetti 8, Tamburini n.e., Ermelani n.e., Guglielmi 17, Benites 15, Candotto, Caversazio 9, Bellachioma 3, Capozio 5, Scomparin, Tozzi n.e.. All. Marchini, Vice Latini

Varese: Sorrentino 2, Allegretti 4, Macchi 5, Chiapparini, Maruca 6, Pilotti 10, Spatti 9, Somaschini, Trentini 7, Gaye 5, Dal Ben. All. Donati, Vice Manetta e Mai

L’Etrusca San Miniato a Fontevivo ha superato nettamente la Robur et Fides Varese. In un campionato molto più equilibrato di quanto non dica la classifica, dove le “sorprese” sono sempre dietro l’angolo, l’Etrusca ha vinto una partita insidiosa perché Varese ha nel proprio roster elementi di qualità ed esperienza, in grado di indirizzare le gare in qualsiasi momento e poi la posizione in classifica ed il difficilissimo calendario le impongono almeno una vittoria di grande prestigio per scongiurare la partecipazione ai play out.

Oltretutto San Miniato è stata costretta a rinunciare, oltre a Renato Quartuccio, la cui stagione si è conclusa anzitempo per la lesione del tendine di Achille, al contributo di Luca Tozzi, tenuto precauzionalmente ai box per un problema muscolare. Così in una gara con assenze e con qualche elemento con le “polveri bagnate” in attacco coach Marchini ha estratto dal cilindro la prestazione di Davide Guglielmi. L’ala classe 2001 di Negar di Valpolicella (VE), che fino ad oggi in biancorosso aveva giocato 12 minuti di media, segnando 3.5 punti, ha sfornato una prestazione da 21 minuti mettendo a segno 17 punti e risultando il top scorer dell’incontro.

La vittoria dell’Etrusca è stata frutto di una superiorità costante, che però non ha prodotto strappi evidenti, merito anche di Varese che non si è mai arresa ed ha cercato in tutti i modi di rimanere aggrappata al match. Grazie ad una grande difesa, diventata ancora più ermetica nella seconda parte della gara, i ragazzi della Rocca hanno costantemente incrementato il loro vantaggio nell’arco di tutti i 40 minuti, beneficiando fortemente del contributo di tutti coloro che sono scesi in campo, a prescindere dalle statistiche finali.

“Avevo chiesto ai miei ragazzi una grande prova difensiva e loro non mi hanno deluso, mantenendo Varese a soli 45 punti – ha commentato coach Marchini a fine gara –. Non mi fidavo della Robur et Fides che ha giocatori che se ‘si accendono’ possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. In particolare negli ultimi due quarti non gli abbiamo concesso niente, ma anche nella prima parte dell’incontro hanno dovuto mettere a segno canestri difficilissimi per poter rimanere in scia. E’ stata un’altra dimostrazione di maturità dei miei giocatori, che hanno dimostrato di non soffrire di vertigini da alta classifica”.

Con questo successo l’Etrusca, oltre a rimanere capolista solitaria, ha conquistato matematicamente la seconda posizione finale, risultato mai ottenuto prima. Solo nella stagione 2019/20, quando il campionato fu interrotto a otto giornate dal termine causa covid, la classifica provvisoria la vedeva al primo posto. Domenica prossima l’Etrusca sarà di scena a Legnano ma è molto probabile che la gara avrà valore solo per le statistiche, in quanto la prevedibile vittoria interna di Vigevano contro Cecina la renderà ininfluente. Tutto verrà rinviato al big match dell’8 maggio al PalaFontevivo contro Vigevano in cui si deciderà la vincitrice del girone.