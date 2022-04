Lupi Santa Croce, c’è gara 1 di semifinale playoff: biglietti gratis per scuole e tesserati Fipav

Cresce l’attesa per il grande appuntamento per la pallavolo professionistica a Santa Croce sull’Arno.

La Kemas Lamipel si appresta, infatti, a disputare gara 1 delle semifinali playoff contro Cuneo. Il match si svolgerà domenica (1 maggio) alle 18 al PalaParenti.

Il costo dei biglietti sarà di 10 euro ed è previsto l’ingresso gratuito per le scuole e per gli atleti tesserati Fipav. Per prenotare un posto è possibile inviare una email a lupipallavolo.ufficiostampa@gmail.com.

L’obiettivo è quello di riempire il Palaparenti per conquistare un pezzo di finale.