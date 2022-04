Il campionato italiano Prestige apre la stagione 2022 del Moto Club Pellicorse domani (30 aprile) e domenica, su una delle piste più amate dai piloti e dal pubblico toscano, con il tricolore di Motocross MX1 e MX2 che quest’anno conta circa 150 piloti iscritti per un confronto molto atteso a cui prenderanno parte alcuni dei più forti riders della specialità.

La sfida si disputa al crossodromo internazionale Santa Barbara di San Miniato, in località Ponte a Egola, gestito da sempre dal locale Moto Club Pellicorse che da alcune settimane per presentare un tracciato curato veramente nei minimi dettagli, pronto ad accogliere l’evento nazionale, una sorta di “serie A” del fuoristrada italiano, con numerosi piloti che disputano anche il mondiale e l’europeo e comunque il meglio di quanto esprima al momento in patria questa specialità.

Foto 3 di 3





Quella pisana sarà la seconda prova del campionato 2022 dopo il round piemontese di avvio del 27 marzo e sarà una vera e propria anteprima, a pochi giorni dalle due tappe italiane del mondiale MXGP ed EMX che toccheranno Maggiora e Riola Sardo rispettivamente l’8 e 15 maggio.

Lo spettacolo offerto dalle classi MX1 e MX2 potrà essere goduto quindi anche dal pubblico toscano, che saprà supportare i propri piloti accrescendo così l’impegno dei protagonisti in pista.

Confermate le dirette tv e streaming anche per la gara di Ponte a Egola: il collegamento per le manche del mattino partirà alle 11,30, mentre al pomeriggio via alle trasmissioni alle 14,35. Come al solito nutrito l’elenco dei canali che diffonderanno le immagini dell’evento. L’elenco completo sarà reso noto nei prossimi giorni.

A Franco Rossi la targa “Cavalieri del cross”.

Franco Rossi entra nei Cavalieri del cross d’Italia. Il premio promosso da FXAction Group in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana che accoglie nel novero delle leggende del motocross azzurro anche il pilota spezzino, ritenuto da molti il più grande specialista italiano della 500 2 tempi.

I risultati, del resto, parlano a favore di Rossi che, nel 1992 è diventato il primo italiano a vincere un gran premio iridato della mezzo litro e in numerose altre occasioni è stato capace d’inserirsi tra i più grandi campioni della sua generazione, come Geboers, Thorpe, Jobé o Nicoll. In totale ha conquistato due gran premi (Cecoslovacchia e Austria nel 1992) e 10 manche nella classe regina, ottenendo come miglior risultato finale di campionato un quinto posto. La sua carriera a livello mondiale è durata per 15 stagioni, dal 1984 al 1998.

Rossi conta anche tre titoli italiani Senior, due nella 500 e uno nella 125, e ha vestito per quattro volte la maglia azzurra al Motocross delle nazioni.

La premiazione di Franco Rossi si terrà nel corso della giornata di sabato, quindi il 30 aprile. A consegnare il premio i rappresentanti di FXAction Group e della Federazione Motociclistica Italiana.

Biglietti

Domani biglietto intero 10 euro e ridotto (tesserati Fmi) 5 euro

Domenica (1 maggio) biglietto intero 20 euro e ridotto 15.

Ingresso gratuito per i ragazzi under 12 anni