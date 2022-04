San Miniato, ultima trasferta a Legnano: “Una gara dal sapore di playoff”

Domani (1 maggio) La Patrie è attesa in terra lombarda per la sfida valevole la 29esima giornata del girone A della Serie B contro i padroni di casa del Legnano Basket Knights.

“Dal mio punto di vista, offensivamente parlando, Legnano è una delle migliori squadre del girone. Ha tanta qualità e il giusto mix di gioventù ed esperienza – commenta coach Marchini alla vigilia del match -. Parlando di esperienza, nel roster di Legnano troviamo anzitutto Marino e Casini, giocatori che hanno tante stagioni alle spalle quasi tutte in categoria superiore e offrono tanta qualità. Nel reparto di esterni oltre a loro troviamo Terenzi, che vanta diverse stagioni in B ed è il migliore marcatore della squadra. Chiude il quintetto la giovane coppia di lunghi formata da Leardini e Cepic. Dalla panchina il cambio del play è Roveda mentre a cambiare gli esterni troviamo Solaroli, under molto interessante. A chiudere il reparto lunghi è Giovanni Fattori, atleta di qualità con esperienza anche in categoria superiore”.

“Legnano è una squadra con grande potenziale offensivo e con alcuni giocatori con grande energia – conclude il coach -. Noi la dovremo contrastare con quelle che sono le nostre caratteristiche ovvero giocare una partita di ritmo alto e con intensità difensiva senza perdere mai lucidità. È una gara che può essere preziosa anche in vista dei playoff. Malgrado potrebbe essere una gara ininfluente per la nostra classifica siamo intenzionati a dare continuità alla nostra striscia di vittorie”.