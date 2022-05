Etrusca San Miniato merita ma sfuma l’impresa con Legnano

3G Electronics Knights Legnano – La Patrie Etrusca San Miniato 85-77 (23-21, 22-26, 17-15, 23-15)

3G Electronics Knights Legnano: Leardini 17, A. Ferrario n.e., Cepic 10, Casini 15, Roveda n.e., Marino 11, Fattori 3, Solaroli 17, Dell’acqua n.e., Pisoni, Terenzi 12. All. Giglietti, Vice Saini

La Patrie Etrusca San Miniato: Mastrangelo 9, Lorenzetti 18, Ermelani n.e. Guglielmi 8, Benites 7, Candotto 16, Caversazio 3, Bellachioma 9, Scomparin n.e.,Capozio 7, Tozzi n.e.. All. Marchini, Vice Regoli e Latini

Ultimo quarto fatale per l’Etrusca San Miniato che, nonostante le assenze di Renato Quartuccio e Luca Tozzi, per tre quarti della gara ha giocato alla pari con Legnano, conducendo per lunghi tratti. Non sono bastati questa volta il carattere e l’orgoglio per avere ragione di una formazione come quella lombarda, costruita per ambire al passaggio di categoria, con molti elementi con lunga esperienza nelle categorie superiori.

Nei primi tre periodi ha regnato un sostanziale equilibrio con vantaggi, da una parte e dall’altra, che non hanno mai superato i 6 punti.

Il primo quarto è stato più di marca lombarda. Dopo un inizio favorevole all’Etrusca Legnano si è portato avanti al 4° (9/7) ed ha condotto per tutta la frazione, toccando il massimo vantaggio sul +5 al 5° (12-7) mettendo in mostra un pregevole gioco “senza palla”, salvo poi essere riavvicinato dall’Etrusca, che è andata al primo riposo con soli due punti di ritardo (23-21).

Nel secondo e terzo periodo sono stati invece gli ospiti a condurre i giochi, ma senza riuscire in una vera e propria fuga. Più volte l’Etrusca ha raggiunto il vantaggio di 6 punti ma Legnano è sempre inesorabilmente rientrato in scia.

Ad un minuto e mezzo dalla conclusione del terzo quarto San Miniato conduceva di 6 punti (56-62) e Legnano, che ha ruotato sette giocatori, aveva una situazione falli delicata, con due elementi con 4 falli e due con 3. Poteva essere il momento giusto per sferrare il colpo decisivo, da parte dei ragazzi di Coach Marchini, ed invece è stato Legnano, con un parziale di 6-0, ad invertire l’inerzia dell’incontro e ad andare all’ultimo riposo in situazione di parità (62-62). Questo ennesimo recupero da parte di Legnano, culminato con la bomba di Juan Marcos Casini nel loro ultimo possesso, è sembrato fiaccare il morale dell’Etrusca.

L’ultima frazione è iniziata con un altro parziale di 6-0 per i Knights, che ha costretto al time-out coach Marchini, ma San Miniato non ha avuto le energie, soprattutto mentali, per riprendere in mano la gara, commettendo troppi errori, sia al tiro che di gioco. Legnano ha così potuto allungare e portare a casa l’incontro. Anche se spesso i numeri non dicono tutto, talvolta possono essere esemplificativi. Nell’ultimo quarto l’Etrusca ha commesso 10 falli (contro i 18 dei primi tre quarti), che hanno portato all’uscita anticipata dal campo di Benites (al 34° minuto), di Candotto (al 36°) e di Guglielmi (nel finale), ha perso 5 palle (contro le 6 dei primi tre quarti) ed ha fatto 1 su 5 ai liberi.

“Ci tenevo molto a vincere questa partita – ha commentato coach Marchini a fine gara – perchè sapevo molto bene il valore di questa squadra e la cornice di pubblico che avremmo trovato e la consideravo un test significativo in vista dei play-off. Loro erano molto motivati, coinvolti in pieno nella difesa del quarto posto in classifica e anche per questo era necessaria, da parte nostra, una grande prestazione. Purtroppo abbiamo mancato un po’ di personalità, specie in quei momenti in cui abbiamo avuto l’occasione di dare la zampata vincente e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto troppi errori ai tiri liberi e nei tiri da due e loro ci hanno puniti”.

Ai fini della classifica per l’Etrusca questa sconfitta non cambia sostanzialmente nulla. Poco probabile è la sconfitta di Vigevano domani in casa contro Cecina, incontro peraltro reso totalmente ininfluente dalla sconfitta dell’Etrusca di stasera.

Per la leadership finale del girone tutto si deciderà domenica prossima al PalaFontevivo nello scontro diretto tra Etrusca e Vigevano. Una gara di questa importanza non è mai stata giocata dall’Etrusca nei suoi 72 anni di storia. Una gara che per essere vinta necessita del supporto di un grande pubblico sanminiatese, che sicuramente non si lascerà sfuggire l’occasione di assistere a questo evento “storico”. Tutti al Fontevivo domenica prossima alle 18 per spingere l’Etrusca sul tetto del girone.