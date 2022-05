Cuoiopelli – San Miniato Basso 3-0

CUOIOPELLI: Lampignano, Boghean, Martinelli, Balduini, Zocco, Chelini, Cornacchia, Borselli, Falchini, Cavallini, Rossi. A disp.: Brogi, Bagnoli, Iannello, Martini, Passerotti, Bracci, Accardo, Giordano, Dal Poggetto. All.: Marselli

SAN MINIATO BASSO:Battini, Pagliai, Liberati, Lecceti, Petri, Cela, Di Benedetto, Nole, Chiaramonti, Demi, Kthella. A disp.: Giannangeli, Romeo, Ercoli, Gargini, Borgioli, Santagata, Ciravegna, Mhilli, Mancini. All.: Collacchioni

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Cardini di Firenze e La Veneziana di Viareggio)

RETI: 22’pt Cavallini, 32’st e 50’st Bracci

È la Cuoiopelli ad uscire vittoriosa dalla finale playoff del girone B dell’Eccellenza. Finisce 3-0 per i conciari la sfida nel campo neutro di Montelupo e adesso inizia il minigirone in cui affronterà Lastrigiana e Terranuova Traiana per un posto negli spareggi interregionali per andare in serie D. Una strada ancora lunghissima ma una opportunità che i biancorossi si sono conquistati con il secondo posto in campionato e una vittoria firmata Cavallini e Bracci