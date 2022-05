Giulia e Francesco Rubino di Santa Maria a Monte hanno conquistato il primo posto nella categoria Junior (14-15) classe B2 danze standard ai Campionati italiani di sanze sportive che si sono disputati lo scorso 1 maggio.

La Federazione Italiana Danza Sportiva ha premiato emozione, disciplina, costanza, impegno, sacrificio, motivazione, autostima, tenacia, etica, valori ormai rari da trovare in ragazzi così giovani. I ballerini della New Team Work di Ponsacco, nonostante la giovanissima età, si sono distinti per talento e professionalità.

Fieri del traguardo raggiunto i genitori Mario Rubino e Simona Matteucci. “Ci sentiamo – dicono – di rivolgere un ringraziamento speciale a Paolo Minacciati e Monica Bettarini, non solo per il loro insegnamento ma per l’umanità che dimostrano nei confronti di questi ragazzi che trattano come fossero loro figli, portandoli a scalare il podio in due anni consecutivi, conquistando il secondo posto come vice campioni italiani anno 2021 ed il gradino più alto come campioni italiani in questa giornata. Siamo fieri dei nostri ragazzi ed è merito anche vostro”.