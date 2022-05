Con una era già un sogno. Ma i giovani sono così e quando c’è da sognare, lo fanno in grande. Con un uno due meraviglioso, le formazioni giovanili della Vigor Fucecchio si sono laureate campioni di Toscana.

Un risultato immenso per la società, che da 30 anni si impegna a far conoscere e apprezzare il calcio a 5 sul territorio e che vede ripagati con gli interessi gli sforzi profusi a livello giovanile. Le due vittorie sono arrivate in altrettante sfide con il Tau Futsal di Altopascio. Sabato i ragazzi dell’Under 19 guidati da mister Davide Grancioli e dal vice Luca Landi sono riusciti a “piegare” le resistenze avversarie con il punteggio di 8 a 6, maturato dopo i tempi supplementari. A nulla sono valsi gli sforzi degli avversari, che dal punteggio di 5 a 2 hanno raggiunto il pareggio sul 5 a 5 alla conclusione del tempo regolamentare, salvo poi capitolare nel primo tempo supplementare, concedendo tre reti.

Parziale diverso, ma risultato invariato anche per la truppa dell’Under 21 di Simone Niccoli e del vice allenatore Marco Piccirilli, che domenica sera ha conquistato il titolo regionale vincendo per 6 a 1. Dopo un primo tempo equilibrato, i vigoriani hanno preso il largo sfruttando le numerevoli occasioni create e sapendosi ben difendere dai pochi pericoli avversari.

Le due formazioni sono ora attese dalle fasi nazionali, dove sfideranno le altre compagini vittoriose nelle rispettive regioni. “I successi – spiegano dalla società – sono il frutto di un lavoro e una programmazione sempre attenta al calcio a 5 giovanile, a cui la Vigor Fucecchio è decisa a dare ancora più slancio mediante la realizzazione di stage per la formazione di nuove squadre giovanili, in collaborazione con la Onlus PAPO#9, dedicata alla memoria di Filippo Papini”.

I ragazzi che vorranno affacciarsi al calcio a 5 potranno dunque partecipare agli open day organizzati tutti i mercoledì di maggio e giugno al palazzetto dello sport di Fucecchio, dalle 19 alle 20,30. Le giornate saranno finalizzate ad avvicinare sempre più ragazzi al mondo del “Futsal” ed ad ampliare il novero delle squadre giovanili, mediante la creazione delle formazioni Under17 (anni 2006, 2007) e Under15 (anni 2008 e 2009).