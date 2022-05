Conto alla rovescia a Fucecchio per la Run 10k, con la macchina organizzativa già al lavoro. Ivano Libraschi, presidente del comitato organizzatore in cabina di regia e la città sono pronte ad accogliere gli oltre mille partecipanti, per una giornata di sport e divertimento su un percorso cittadino blindato alle auto per poco meno di due ore.

Fucecchio torna dunque al centro del podismo professionistico, dilettantistico ed amatoriale domenica 8 maggio con la seconda edizione di una gara competitiva di 10 chilometri, e ludico motoria sempre di 10 e 5 chilometri che lo scorso anno, causa restrizioni Covid- 19, non si è svolta.

L’importante evento podistico organizzato dall’Atletica Fucecchio, il Gs Pieve a Ripoli, il campione olimpionico fucecchiese Alessandro Lambruschini, ha sostituito la classica Mezza Maratona che rappresentava per Fucecchio un’eccellenza nel panorama podistico nazionale e rappresenterà di sicuro, come già avvenuto nel primo anno di vita (2020), un’altra grande giornata ecologica e di sport che coinvolgerà, come detto, oltre agli atleti, anche tanti bambini, ragazzi e famiglie.

All’interno della manifestazione si terrà anche la passeggiata ludico motoria benefica Le vie in rosa, giunta alla quinta edizione, in favore del “Centro Donna” dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Il villaggio della partenza ed arrivo è allestito in piazza Pertini, con partenza ed arrivo delle varie categorie in via Fucecchiello. Presenti anche centinaia di bambini. Il percorso omologato Fidal, più snello e accattivante e tutto nell’ambito urbano, saprà cogliere come nella precedente edizione molti appassionati di running e tutti quanti vorranno partecipare

Il percorso di 5 chilometri da ripetersi due volte per la gara competitiva, e due volte ed una volta per la ludico motoria, attraversa infatti il cuore del centro della città (via Fucecchiello, viale Marco Polo, viale Buozzi, via Landini, piazza Montanelli, corso Matteotti, via Trieste, piazza La Vergine, via Sottovalle, via Bonaparte, via Unità d’Italia, via Due Giugno, via Primo Settembre, viale Colombo, viale Mattei e ritorno in via Fucecchiello) e quindi ci sarà spazio oltre che per gli atleti professionisti, anche per le famiglie e cittadini podisti o camminatori della domenica.

La gara che si svolgerà sullo stesso percorso (omologato Fidal) da ripetersi due volte per un totale di 10 chilometri, è inserita nel campionato nazionale della federazione di atletica leggera, ed è valida quale campionato regionale, nazionale Uisp e campionato nazionale Fratres.

Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal, Runcard, Runcard Eps e stranieri affiliati a Federazioni estere di atletica leggera riconosciute dalla Laaf. Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le norme sanitarie. Al campionato regionale Uisp 10km possono partecipare i tesserati Uisp da 18 anni in poi (millesimo di età).

L’evento è patrocinato dal Comune di Fucecchio. Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza sulle strade sopra indicate sarà sospesa la circolazione veicolare a partire dalle 8,30 fino alle 10,30. Nella fascia oraria suddetta, possono essere consentiti, da parte del personale dell’organizzazione, attraversamenti parziali del percorso o la circolazione per brevi tratti per motivi particolari e nei casi di necessità ed urgenza.

La circolazione dal centro di Fucecchio (via Battisti/Cairoli) in direzione Santa Croce (via Dante) all’altezza della chiesa Santa Maria delle Vedute non sarà interrotta. I residenti nella parte storica potranno uscire con le auto da via Nelli in direzione di via Nazario Sauro per la quale sarà invertito il senso di marcia, mentre quelli residenti nella parte alta potranno scendere da via Sbrilli ed attraversare il percorso in direzione di piazza Toscanini, via Busoni e via Puccini per poi arrivare in via Giordano e la Sp 11.

La circonvallazione Sp 11 pisana per Fucecchio non sarà interessata dalla gara né da limitazioni della circolazione veicolare.

In ogni caso dovranno essere seguite le disposizioni del personale dell’organizzazione che presiederà tutti gli incroci che sono sul percorso.