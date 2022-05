Fucecchio juniores, pari al 90′ con il Cenaia: bianconeri sempre in corsa per la finalissima regionale

Fucecchio – Atletico Cenaia 1-1

FUCECCHIO: Rocchi, Duccini, Nardi, Barone, Bianchi L., Bianchi M., Masoni, Cullhaj, Fejzaj, Lotti, Iaia. A disp.: Bigazzi, Ramku, Falconi, Mocci, Tassi, Pulvirenti, Badalassi. All.: Dell’Agnello

ATLETICO CENAIA: Colombini, Amorusi, Ceccarini, Falchi, Aiello, Rossi, Landi L., Brattoli, Baertoli, Gliatta, Bertuccelli. A disp.: Baroni, Taurasi, Landi M., Salvadori, Desii, Brogi, Amedei, Vara, Mazzoni. All.: Botticella

RETI: Landi, rig. Cullhaj

NOTE: Espulso Fejzaj

Finisce pari al Corsini la gara juniores fra Fucecchio e Cenaia.

Gara condizionata dall’espulsione di Fejzaj dopo pochi minuti di gioco e bianconeri costretti in 10 uomini per praticamente tutta la partita. Episodio molto dubbio ed arbitro un po’ precipitoso nella decisione.

Comunque la squadra di mister Dell’Agnello prova a rimediare all’inferiorità numerica senza demoralizzarsi ma gli ospiti si portano in vantaggio a fine primo tempo con una conclusione del numero 7 ospite Landi che, dopo rocambolesca deviazione di un difensore, inganna il portiere e finisce in rete. Il Fucecchio non demorde ma, come è normale che sia, accusa l’uomo in meno a fa fatica ad impensierire la retroguardia avversaria. Nel secondo tempo mister Dell’Agnello prova a sistemare tatticamente, i suoi ragazzi, ed in qualche maniera ci riesce. I locali disputano un secondo tempo migliore, portando qualche pericolo in piu dalle parti dell’area avversaria.

La gara scivola verso la conclusione ma sul tramonto della stessa, però, succede un pò di tutto: Cullhaj pareggia su calcio di rigore al 90′. il Cenaia non ci sta ed ha la ghiotta occasione di raccogliere l’intera posta in palio con un calcio di rigore concesso nei minuti di recupero, fallendolo clamorosamente.

Per come si era messa, il Fucecchio ottiene meritatamente un punto prezioso che gli regala la possibilità di andarsi a giocare l’accesso alla finalissima sabato 21 maggio sul campo del Pontassieve. Cenaia permettendo.