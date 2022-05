Seconda giornata del torneo Itg giovanile Città di Santa Croce Mauro Sabatini organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno: si sono conclusi i tabelloni di qualificazioni con un ricco calendario di incontri per assegnare con un doppio turno i 4 pass a disposizione per i 2 tabelloni principali.

In attesa di conoscere tutti i verdetti che saranno emessi in tarda serata, ottiene una meritatissima qualificazione Gaia Parravicini, ritrovata a contendersi a sorpresa (data l’eliminazione prematura delle teste di serie del loro settore) un posto nel main draw nel derby con Sara Milanese. La tennista lombarda non ha dovuto faticare più di tanto per superare il doppio turno odierno, in mattinata contro Caselli (6-2, 6-1) e nel pomeriggio contro l’irpina Milanese, prendendo in mano le sorti del match dopo alcune incertezze iniziali. Ostacolo superato anche per Denise Valente. La numero 1 del tabellone cadetto ha sofferto tantissimo per centrare l’obiettivo, uscendo indenne da un vibrante super tie-break (14-12) contro la statunitense Alexia Harmon.

Foto 2 di 2



Manca la qualificazione sul filo di lana invece Lorenzo Shabasi. Il marchigiano, tesserato per il Match ball Firenze, dopo una brillante vittoria di mattina contro il canadese Chan si infrange nel match decisivo di fronte al muro eretto dallo spagnolo Joan Torres Espinosa, numero 2 del tabellone. Nonostante gli sfavori del pronostico, Shabasi si è portato avanti per 8-5 e 9-8 nel super tie-break, senza riuscire a sfruttare un match point a disposizione. Dopo la cavalcata fino alle semifinali nel Grado 2 di Prato, il suo cammino a Santa Croce si interrompe prematuramente.

Da domani (lunedì 9 maggio) prenderanno il via i tabelloni principali di singolare e di doppio. Impressionante lo spessore degli atleti in gara, con ben 4 giocatori e giocatrici tra i primi 20 delle classifiche mondiali under 18: il maschile parlerà soprattutto spagnolo con il numero 1 argentino Lautaro Midon (15 al mondo) e il numero 2 messicano Rodrigo Pacheco Mendez (17esimo al mondo), mentre tra le donne le favorite saranno la slovacca Nikola Daubnerova (16esima al mondo) e la svizzera Sabine Naef (21esima al mondo). Escludendo i qualificati, sono 8 gli italiani presenti nei tabelloni principali, guidati per classifica da Giorgia Pedone e Daniele Minighini.

L’ingresso sui campi del Tennis club Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.