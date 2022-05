Parte male l’avventura agli spareggi della Cuoiopelli: passa il Terranuova ma i conciari recriminano

Cuoiopelli-Terranuova Traiana 0-2

CUOIOPELLI: Lampignano, Boghean (40’ st Dal Poggetto), Martinelli, Balduini, Zocco (11′ st Martini), Chelini (11′ st Accardo), Cornacchia, Borselli, Falchini (6’ st Bracci), Cavallini, Rossi. A disp. Lensi, Bagnoli, Iannello, Passerotti, Giordano. All. Falivena (ff)

TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli, Farini, Artini, Bega, Marzi (33’ st Natale), Neri (47′ st Tomberli), Gautieri (40′ st Dini), Massai, Sestini (51’ st Occhiolini), Borghesi (35’ st Vestri), Sacconi. A disp. Pellegrini, Conteduca, Giusti, Romano. All. Calori.

ARBITRO: Burgassi di Firenze (Lombardi di Pontedera e Poneti di Firenze)

RETI: 38′ pt e 45’ st Sacconi

NOTE: Angoli: 4 – 5. Ammoniti: 22’ pt Zocco, 26’ pt Bega, 39ì pt Bachi (C prep. atletico dalla panchina), 42’ pt Chelini, 45’ pt Massai, 10’ st Neri, 20’ st Cavallini, 25’ st Marzi, 48’ st Martini. Espulsi: 31’ st Bracci (C fallo di reazione), 33’ Bachi (C prep. atletico proteste). Recupero 1° tempo 1’, 2° tempo 5’

Il cammino verso la serie D per la Cuoiopelli inizia nella maniera peggiore. I conciari perdono con il Terranuova Traiana e ora vedono ridursi notevolmente le chance di approdare alla fase extra-regionale. Recriminerà molto la squadra conciaria per il primo gol viziato da un fallo in attacco di Sacconi ai danni di Balduini non sanzionato dal signor Burgassi di Firenze. Su questo episodio i valdarnesi hanno costruito la loro gara, non hanno rischiato nulla sapendo che in questo tipo di sfide secche forse la cosa più difficile è trovare la via del gol.

Gli spettri della sconfitta hanno iniziato a prendere corpo sul “Masini” con l’uscita per infortunio di Falchini e si sono materializzati a meno di un quarto d’ora dalla fine, quando l’ennesimo fallo non rilevato su Cavallini ha innescato un fallo di reazione di Bracci che ha costretto i locali a giocare in inferiorità numerica la fase finale della partita, prima di capitolare nuovamente.

Il tecnico di casa Marselli, in tribuna poiché squalificato, dà fiducia all’undici che ha superarto a Montelupo il San Miniato Basso. Sono gli ospiti ad affacciarsi per primi con Marzi che appostato sul primo palo, alza sopra la traversa un angolo di Massai. Immediatamente dopo i conciari replicano con una girata di Rossi parata da Scarpelli. Falchini poco prima del quarto d’ora avvia triangola con Cavallini prima di calciare fuori. Intorno alla mezz’ora Scarpelli salva il risultato sullo stesso bomber di casa: l’azione scaturisce da un tiro di Cavallini che si infrange su un avversario, Falchini si produce in una pregevole rovesciata con il portiere che evita il gol con un grande intervento di piede.

Quando la gara è entrata nel segmento finale, arriva la svolta: Balduini in area nel tentativo di coprire la palla subisce la pressione di Sacconi, il difensore termina a terra, il direttore di gara lascia proseguire e l’avanti valdarnese lascia partire un tiro incrociato dal basso in alto che non dò scampo a Lampignano. Una punizione sul fondo di Cavallini anticipa l’intervallo.

Sestini sonda i riflessi di Lampignano in apertura di seconda parte e immediatamente dopo arriva il segnale di resa di Falchini. Poco dopo dalla panchina della Cuoio vengono tolti gli ammoniti Chelini e Zocco, con Martinelli che dalla fascia passa a difensore centrale e Accardo ne prende le funzioni a sinistra. Una punizione di Massai corretta da Sacconi sopra la traversa è il segno dell’allentamento della pressione da parte degli ospiti. Scarpelli compie la sua seconda prodezza di giornata disinnescando una punizione di Cavallini. È il momento di maggior pressione per i locali. L’ennesimo fallo non rilevato su Cavallini fa scattare nella metà campo opposta l’ira di Bracchi il quale si vendica commettendo fallo di reazione. È l’episodio che deprime la Cuoio e prima che arrivi la fase di recupero Sacconi realizza la sua doppietta di giornata, con Lampignano che senza compiere un intervento degno di cronaca incassa due gol.

La rete manda il Terranuova in paradiso e la Cuoio mercoledì a Lastra a Signa, senza Falchini e Bracci. Ora i ragazzi di Marselli non avranno più nulla da perdere perché questo lo hanno già fatto oggi. Le speranze sono ridotte ma sono anche le ultime a morire. Occorrerà vincere altrimenti la stagione sarà arrivata al capolinea. Un epilogo troppo amara per la squadra che era stata la migliore dietro ad un Livorno fuori categoria.