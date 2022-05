Ac Fucecchio ringrazia e saluta Ds e mister Lazzerini

“Ringraziando entrambi per il fondamentale apporto e per l‘eccezionale operato durante la stagione che ci ha portato alla meritata salvezza, gli auguriamo per il futuro i migliori successi sportivi”.

Così l’Ac Fucecchio fa sapere che ha interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Antonio Meazzini e con il mister Gabriele Lazzerini. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nuovo organigramma societario e conseguentemente lo staff tecnico per la prossima stagione 2022-2023.