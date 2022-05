Bella prova Aquateam Nuoto Cuoio ai campionati regionali Fisdir e Finp

C’erano anche 7 atleti Fisdir e sette atleti Finp dell’Aquateam Nuoto Cuoio ieri 8 maggio a Livorno, al campionato regionale toscano Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico).

I ragazzi e le ragazze dell’associazione di Castelfranco di Sotto sono tornati a casa con una serie di medaglie d’oro, argento e bronzo e oltretutto, con grande soddisfazione, con tempi che continuano a scendere di gara in gara.

Per la Fisdir hanno partecipato i “veterani” Giulio Bachi, Giulia Campigli, Alessandra Cerri, Federico Fadda, Simone Marchiori, Emiliano Micheli. Inoltre, si è aggiunto al gruppo Giulio Gaudiosi che alla sua prima esperienza sale sul podio ricevendo la sua prima medaglia.

Nelle file della Finp e tutti con una medaglia da podio per ogni gara disputata, hanno gareggiato Martina Alfei, Stefania Gemignani, Gabriele Pancelli, Giovanni Turini e Modou Syll. Inoltre, freschi di classificazione, si aggiungono al gruppo Elisabetta Sbolci e Ersilio Kallaku i due giovanissimi atleti che al loro esordio, guadagnano entrambi il podio in entrambe le competizioni disputate.

Tutta la Asd Aquateam Nuoto Cuoio, istruttori e dirigenti, si complimentano con gli atleti che regalano sempre emozioni e forti soddisfazioni. “Vedere – raccontano – la loro tensione pre gara trasformarsi ogni volta in sorrisi e soddisfazioni non ha prezzo. Un ringraziamento particolare va all’organizzazione della TDS (Toscana Disabili Sport) di Livorno per aver permesso una giornata così bella e grazie anche all’impianto della piscina della Bastia per l’accoglienza impeccabile”.