Etrusca Basket, vittoria per l’U14 femminile e l’U19 Gold

Due vittorie e una sconfitta per le giovanili dell’Etrusca Basket. Le ragazze dell’U14 dominano la gara al Pala Mannucci.

Le gare

U17 Gold

Etrusca Basket – US Pino Firenze 41-67

Tabellino: Gemignani 6, Ammannati, Poli 3, Lotti 8, Bacchi, Iacopini 10, Grossi, Nannetti 4, Spadoni 1, Federici, Mbengue 9, Gregorini. All. Petrolini

Arriva la prima sconfitta in questa seconda fase per l’U17 Gold. Al Pala Mannucci di Ponte a Egola, infatti, passano meritatamente i ragazzi di Pino Firenze. Una partita caratterizzata dal totale controllo dagli avversari che hanno imposto e fatto soffrire la loro fisicità a rimbalzo e nelle palle morte. Merito ai ragazzi di casa per essere rimasti in partita per quasi ben 3 quarti. Un’ottima reazione nel secondo ha riagganciato il punteggio che all’intervallo segnava -3. Nell’ultima frazione però i ragazzi di coach Petrolini hanno mollato del tutto e subito un parziale di 22 a 7 che ha condannato l’Etrusca ed ha indirizzato definitivamente la partita verso la vittoria degli avversari. Testa adesso al prossimo impegno, domenica 15 maggio a Fontevivo per il match vs Asinalonga Basket.

U14 femminile

Pall. San Miniato – Pistoia Basket Junior 86-30

Tabellino: Bacchi 3, Taraj 17, Panchetti 20, Capozio 24, Cerbioni 8, Provvedi 2, Fontanelli 2, Baldi 4, Bertini V. 2, Bertini M. 4, Giani, Passaponti. All. Petrolini

Il Pala Mannucci sorride alle ragazze di coach Petrolini che vincono contro Pistoia Basket Junior. Una partita che ha visto tante rotazioni, sopratutto delle atlete 2010… quasi tutte a referto! Una bella soddisfazione che ripaga il lavoro settimanale in palestra. Prossimo impegno, sempre al Pala Mannucci di Ponte a Egola sabato 14 maggio alle 17 contro Florence Basket.

U19 Gold

Finikem Etrusca Basket – Poggibonsi Basket 58 – 51

Tabellino: Scomparin 10, Tamburini 9, Baldi, Scardigli 8, Montini 2, Castaldi 2, Speranza 7, Bettini 8, Montagnani 8, Vanni 1, Ermelani 3. All. Latini

Dopo due stop consecutivi, torna finalmente alla vittoria l’Etrusca Basket che, tra le mura amiche, ospitava il Basket Poggibonsi nell’ultima giornata della seconda fase del campionato. Partita subito indirizzata nei binari giusti da San Miniato: nonostante un inizio contratto, la difesa cresce col passare dei minuti diventando sempre più aggressiva ed intensa e permettendo di chiudere sul +10 la prima frazione. L’Etrusca però manca di continuità su ambedue i lati del campo e non riesce mai a dare il break decisivo per allungare definitivamente; merito anche di un Poggibonsi che si dimostra coriaceo e combattivo. Nonostante manchi la “spallata” per chiudere la partita, i ragazzi di coach Latini sono bravi a non permettere il rientro degli ospiti, controllando il match fino alla sirena finale.

Risultato che porta al 3° posto nel girone ed in generale fa chiudere con un ottimo risultato questa seconda fase. Tempo ora di Final Four, dove l’Etrusca Basket San Miniato si giocherà con Folgore Fucecchio (avversaria della Semifinale), Prato Basket Giovane e Sesa Biancorosso Empoli il titolo di Coppa Toscana sul campo di San Vincenzo.