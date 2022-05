Fucecchio juniores vince a Pontassieve e vola alla finale regionale

Pontassieve – Fucecchio 1-2

PONTASSIEVE: Romano, Sati; Giannelli, Salvadori, Kortz, Cioni, Fantechi, Nocentini, Andreini, Mannini, Manetti. A disp.: Catelani, Burberi, Pacini, Brilli, Del Lungo, De Simone, Settorri, Malaman, Baffoni., All.: Privitera

FUCECCHIO: Rocchi, Duccini, Nardi, Falaschi, Bianchi L., Bianchi M., Tassi, Cullhaj, Masoni, Falconi, Lotti. A disp.: Bigazzi, Ramku, Gallina, Mocci, Iaia, Pulvirenti, Doni, Barsi. All.: Dell’Agnello

RETI: 20’pt e 35’pt Masoni, 30’st Burberi

NOTE: Rocchi para un calcio di rigore al 30’pt

Capolavoro della juniores del Fucecchio, che con la vittoria per 2 – 1 a Pontassieve, si aggiudica, con un turno di anticipo, il pass per la finalissima in programma sabato 28 maggio allo stadio Bozzi di Firenze.

Partita molto bella, risolta da una doppietta di Masoni. Il primo gol matura intorno al 20’ del primo tempo su una disattenzione dellla retroguardia avversaria. Il raddoppio giunge a coronazione di una bella azione manovrata che presenta, ancora Masoni, davanti al portiere e lo spiazza con un bel tiro a fil di palo. Nel mezzo un calcio di rigore parato da Rocchi che avrebbe permesso ai locali di pareggiare.

All’inizio della ripresa ancora il Fucecchio colpisce la traversa e sbaglia altre due ghiotte occasioni. I padroni di casa accorciano le distanze, intorno al 30’ del secondo tempo su uno sfortunato rimpallo in area ma, i ragazzi di mister Dell’Agnello, con grande carattere e maturità, riescono a portare in fondo il risultato, sprecando, in contropiede, un altra grande occasione per chiudere la partita.

Attesa per sabato prossimo per conoscere il nome degli avversari in finale, una tra Lastrigiana e Sestese, ma comunque andrà, sarà un successo per lo splendido risultato raggiunto che vede i bianconeri restare con autorevolezza ai vertici della categoria.