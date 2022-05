“Ci vediamo in Promozione”, l’Ac San Miniato ha vinto il campionato

Vincendo contro Fornacette nell’ultima di campionato, da ieri 15 maggio l’Ac San Miniato Asd ha agguantato la vetta della classifica. Così lascia il campionato di I categoria e vola in Promozione.

Un risultato voluto e sperato dai ragazzi, che infatti avevano già pronte le magli con scritto: “Ci vediamo in Promozione” e “Succede a chi ci crede”. Loro ci hanno creduto e, sotto la regia di mister Valori di Ponte a Egola, ci hanno anche lavorato.

Una mano l’ha data poi la vittoria del Monsummano contro la corazzata Marginone, che ha fatto evitare la finalissima play off. In una partita che, a dirla tutta, non era iniziata bene, ma che ha potuto contare su un secondo tempo da urlo (di gioia).