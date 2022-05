Alessio Battini non difenderà la porta del San Miniato Basso: “Riparto con la fame di un ventenne”

Si dividono le strade tra il San Miniato Basso e il portiere Alessio Battini. Attraverso la propria pagina ufficiale la società ha ringraziato pubblicamente il calciatore, che sul proprio profilo Facebook ha risposto immediatamente.

“Sono stati sei anni tutti belli quelli che ho trascorso a San Miniato, una decisione che ci può stare. Insieme abbiamo vinto il campionato di Promozione, abbiamo chiuso la stagione al secondo posto con gli stessi punti della Cuoiopelli. Non avevamo mai giocato i playoff, ci lasciamo nel momento più bello”.

Una decisione che forse lei non si aspettava?

“C’era qualcosa che me lo faceva pensare”.

Un presagio?

“Il giocatore un po’ più esperto a trecentosessanta gradi lo percepisce. Sono stati diversi anno con questa maglia, è stato un dare e avere da in maniera reciproca con una grande stima da parte mia e della società”.

Quando è arrivata la decisione?

“Subito dopo l’arrivo del nuovo allenatore. Mi ha contattato il direttore Maurizio Geri chiedendomi un incontro. Io ho risposto che non era possibile perché mi trovo a Catania in preparazione in vista dell’inizio del campionato di beach soccer con gli etnei. Abbiamo due impegni imminenti, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia”.

Ci può dire cosa le è stato detto?

“Il nuovo allenatore ha richiesto alla società un nuovo portiere vecchio e uno giovane”

Il suo stato d’animo?

“Quando finisce un rapporto come è stato questo è normale che ci rimani male. Sei anni vissuti da capitano. Questo fa parte del gioco, mi ha caricato di motivazioni per dare il massimo per difendere la porta in un’altra squadra con altri colori”

Il momento da incorniciare

“Ce ne sono stati più di uno. Lo spareggio vinto il 4 giugno 2017 a San Giuliano Terme con il Castelnuovo Garfagnana, il raggiungimento dei playoff nella stagione appena terminata. In tutte queste stagioni siamo sempre stati una difesa tra le meno perforate, a volte siamo stati la migliore, nelle annate siamo stati tra le prime tre. Sono dati ai quali ho sempre dato importanza. Se penso a questo campionato, non posso non menzionare la vittoria per 2-0 a Livorno, se vado indietro nel tempo mi ricordo il pareggio a reti bianche a Grosseto, qualche anno fa”.

Stiamo riavvolgendo il nastro, ha qualche rammarico?

“Sì. Il momento in cui a marzo 2020 il Covid bloccò il campionato. Noi perdemmo in casa della Pro Livorno. Eravamo in corsa per i playoff ci sarebbe piaciuto arrivare fino in fondo”

La parata più bella

“L’essere riuscito a toccare con la punta delle dita all’incrocio dei pali una punizione di Gelsi a Livorno e se vado indietro nel tempo, un paio di interventi allo Zecchini di Grosseto in quella partita che pareggiammo”

Il compagno al quale è maggiormente legato?

“In sei hanno forse a San Miniato ci saranno passato cento giocatori. La lista è molto ampia, dico Marinari, Nolè e Borselli. Credetemi ce ne sono tanti e con alcuni di loro è rimasta un ‘micizia bellissima. Voglio aggiungere che mi sono trovato benissimo con gli allenatori Luca Venturini e Lorenzo Collacchioni”

Ed ora dalle pendici dell’Etna si è messo alla finestra aspettando che il telefono inizi a squillare?

“La notizia è ancora troppo fresca. Da quando è diventata ufficiale, un paio di chiamate sono arrivate. Vediamo. Riparto con l’entusiasmo e la fame di un ventenne. Io come ho sempre fatto interpreto il calcio e lo sport con la testa in maniera totalitaria”.

Ci può svelare da chi è stato avvicinato?

“No. Vi farò sapere”.