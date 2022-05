Semifinale playoff, Etrusca in gara1 contro Pavia

Domani (29 maggio) alle 18 al Pala Crédit Agricole andrà in scena gara 1 della semifinale play off. Un bellissimo traguardo dopo una stagione incredibile, merito di un grande gruppo e un grande staff.

Arriva la Riso Scotti Pavia, conoscenza dell’Etrusca perché già affrontata due volte in campionato. I biancorossi in entrambe le partite portarono a casa delle vittorie, ma quella di domani sarà molto diversa.

Diversa anche perché il lavoro di coach Ducarello, subentrato durante la stagione, ha indubbiamente portato la squadra a esprimersi al meglio e l’inserimento di un giocatore esperto e di qualità come Daniele Quartieri ha alzato il livello di competitività dei lombardi.

Pavia ha giocato un’ottima seconda parte di campionato ed è una squadra che non si arrende mai, ne è la dimostrazione il modo in cui ha ribaltato la serie dei quarti da 0-2 a 3-2 .

“Noi dovremo essere bravi a portare in campo quelli che in gara cinque sono stati i nostri punti di forza, ovvero le cose che abbiamo fatto tutto l’anno e che ci hanno permesso di arrivare fino a qui – commenta coach Marchini -. Spero e sono sicuro che ci sarà un pubblico caldo e numeroso come nell’ultima partita! Ci prestiamo ad affrontare una partita alla volta con fiducia, positività e sicuramente con un po’ meno d’ansia rispetto alle gare 3 e 4 a Monfalcone”.