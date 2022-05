Fucecchio, gli juniores beffati solo in finale regionale

Sestese – Fucecchio 3-2

SESTESE: Chellini, Cucinotta, Pisaneschi, Baldi, Frongillo, Lascialfari, Ciotola, Giustarini, Angiolini, Ermini, Viti. A disp.: Pasquinl, Nocentini, Bini, Maritato, Guerrini, Pizzuto, Cremonini, Caprio. All.: Angiolini

FUCECCHIO: Bigazzi, Nardi, Gallina, Falaschi, Bianchi, Bianchi, Duccini, Cullhaj, Masoni F., Falconi, Lotti. A disp.: Rocchi, Ramku, Mocci, Barone, Iaia, Doni, Pulvirenti, Barsi, Tassi. All.: Dell’Agnello

RETI: rig. Cullaj, Nuti, Falconi, Ermini, Frongillo

NOTE: Espulsi Cullaj, Bianchi

Finisce a un passo dal sogno l’avventura del Fucecchio nelle finali regionali juniores.

Nella finalissima giocata ieri (28 maggio) a Lamporecchio è la Sestese a vincere per 3-2, laureandosi campione regionale under 18.

Ma i bianconeri di Dell’Agnello, futuro allenatore della prima squadra, escono a testa alta.

Pronti via ed il Fucecchio schiaccia l’avversario nella propria area fino al meritato gol del vantaggio siglato da Cullaj su rigore. Passano pochi minuti e per somma di ammonizioni proprio Cullaj viene espulso. La Sestese ne approfitta e pareggia i conti. In uno in meno i ragazzi di Dell’Agnello continuano a condurre le danze e un gran gol di Falconi dai 20 metri riporta i bianconeri in vantaggio. Non siamo nemmeno alla mezz’ora del primo tempo e l’arbitro estrae un altro cartellino rosso, questa volta ai danni di Marco Bianchi.

In 9 contro 11 si fa dura ed i fiorentini arrivano al pareggio allo scadere della prima frazione. Nella ripresa tutti si aspettano un monologo rossoblu ma i bianconeri non concedono praticamente niente agli avversari fra l’incredulità dei tanti spettatori presenti. La Sestese trova il gol vittoria solo all’89’.

“Bravi ragazzi, siete stati fantastici tutti – è il commento della società – e dovete essere orgogliosi di quanto fatto oggi e durante tutta la stagione”.

E vista la promozione del tecnico in prima squadra non è escluso che molti di loro siano destinati ad essere protagonisti in Eccellenza.