Santacroce Calcio: 2-1 al Montefoscoli e al primo anno in Terza è già finale playoff

C’è un’altra squadra che oggi (29 maggio) festeggia nel comprensorio del Cuoio.

È la Us Santacroce Calcio che battendo il Montefoscoli per 2-1 in semifinale playoff al Buti di Santa Croce sull’Arno si è guadagnato il diritto a disputare la finalissima per un posto in Seconda Categoria contro il Terricciola Alta Valdera.

La società affronta per la prima volta il campionato dilettanti di terza categoria e ha concluso la regular season al terzo posto, alle spalle del Romito già promosso e del Terricciola prossimo avversario. Oggi pomeriggio è arrivato anche il successo contro il Montefoscoli (2-1, reti di Paja e Kapidani, Macchioni segna per gli avversari) che garantisce ai ragazzi di mister Guidi l’accesso alla finale di domenica prossima (5 giugno).

Squadra giovanissima, con il 90 per cento dei ragazzi del 2001, giornata dopo giornata si è conquistata i gradini più alti della classifica e si appresta a giocarsi il pass per la Seconda categoria per quello che potrebbe essere un gran bel premio per i ragazzi e per una nuova e bella realtà calcistica a Santa Croce sull’Arno.