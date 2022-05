Aquateam Nuoto Cuoio si fa notare ad Abano Terme, l’unica toscana

Aquateam Nuoto Cuoio era l’unica società toscana presente. E già questo è un bel traguardo. I campionati italiani di nuoto promozionale Fisdir di Abano Terme, inoltre, hanno permesso agli atleti tesserati di migliorare i propri tempi.

Difficile da lì era riportare medaglie, anche a causa della difficoltà di allenarsi con costanze, condizione imprescindibile per ogni atleta e ancor di più per un atleta con disabilità intellettiva che ha tempi di apprendimento e reazione differenti. Eppure le ragazze ce l’hanno fatta: Giulia Campigli è Bronzo delfino alla sua prima esperienza in gare nazionali, Alice dal Zovo, 15 anni, è oro nello stile libero. Sul podio, dal gradino più alto, scoppia in un pianto di gioia che emoziona tutto il pubblico di Abano.

Al podio, i ragazzi ci sono andati molto vicini: Giulio Bachi, Marco Brucini e Federico Fadda hanno raggiunto 5 volte il IV posto, due volte il V posto e una volta il VI.