Fucecchio ko in gara 3 di finale playoff all’overtime

Bama Altopascio – Folgore Fucecchio 80-77 d1ts (13-14; 26-32; 42-44; 64-64)

BAMA: Creati F. 19, Pellegrini 2, Del Frate 3, Pinzani n.e, Bini Enabulele 14, Creati M. 12, Salazar 20, Lorenzi 8, Arrabito, Doveri 2. All.Giuntoli

FUCECCHIO: Falchi 6, Minocci n.e, Berni 10, Gazzarrini 6, Pandolfi n.e, Masotti, Meucci 19, Orsini 12, Tessitori 24, Belli n.e, Cardi n.e, Orsucci. All Rastelli

ARBITRO: Panelli e Nocchi

Folgore Fucecchio ko in gara 3 di finale playoff dopo una battaglia (e un supplementare) contro il Bama. Ora la serie è a favore di Altopascio.



Parte bene il Bama con Filippo Creati nella solita versione “snake”. 11 a 3 e black out rosablu. Le mani degli altopascesi sono freddissime e vengono buttati via palloni in serie per troppe frenesia e tensione. Il parziale ospite a corredo al primo fischio è 11 a 2 (13-14).

Seconda frazione e il parziale si dilata fino ad arrivare sul +9 per Fucecchio (23-32). Tessitori è un rebus e le bocche da fuoco, soprattutto i grandi ex Orsini e Meucci, sono in ritmo. Del Frate ci mette una pezza per il 26-32 all’intervallo lungo. Ripresa e Fucecchio sembra scappare ancora (30-39). Il Bama è all’angolo ma non cade, pian piano ricuce con un jump di Filippo Creati e due appoggi in pick and roll di Bini Enabulele (per lui anche 13 rimbalzi). Lorenzi segna la tripla del -1 (40-41) ma ogni volta che sembra esserci l’aggancio, o il sorpasso, gli episodi e la bravura degli avversari ricacciano indietro le velleità dei rosablu. 42-44 e si entra nell’ultima frazione.

Se le prime tre erano stato un “ciapanò” generale il livello delle percentuali sale come un fiume in piena. Tessitori continua a far male da sotto e meno male ai tiri liberi. Scalda la mano anche Salazar con una tripla ed un tiro morbido dai 4 metri. Alcuni rimbalzi offensivi degli ospiti e la bravura del duo Orsini/Meucci sanciscono il pareggio a -1’35” (60-60). Un libero, seguito da una tripla pesante, di Marco Creati danno il 61-60 per il Bama. Si entra nell’ultimo giro di lancette e Meucci segna dall’arco (63-64). Il Bama pasticcia e Tessitori impatta a 15” dal temine (64-64) dalla lunetta. Nulla di fatto nell’ultima azione e overtime che è spettacolo puro.

Marco Creati, Salazar e Lorenzi colpiscono da tre e sul versante opposto rispondono subito Meucci e Orsini. 77-77 e Filippo Creati converte un solo libero (78-77) a -26”. Attacca Fucecchio, Salazar intercetta la palla innescando Pellegrini in contropiede per il + 3 (80-77) a -3’’ dal termine. Time out di Rastelli ma la tripla di Berni non trova nemmeno il ferro e per il Fucecchio è ko.

Gara 4 è in programma giovedì (9 giugno) alle 21, sempre al Palabridge di Ponte Buggianese: per Fucecchio c’è solo l’opzione della vittoria.