Circa 50 atlete di ginnastica ritmica dello Sporting Galleno Asd tra 4 e 14 anni si sono esibite nel Galà di beneficenza al palazzetto comunale di Ponticelli, organizzato dall’associazione stessa. Le atlete si sono esibite in esercizi individuali, a coppie, a squadre alternando momenti di ballo moderno sotto all’occhio attento dell’istruttrice Eleonora Giammatteo e delle sue collaboratrici istruttrici Miriana Nieri e Martina Allori.

Martina Allori, non soltanto istruttrice ma anche atleta, ha eseguito un’esercizio con la corda su base musicale da lei stessa elaborata. Emozionanti le esibizioni delle piccole atlete che hanno mostrato nella loro semplicità l’amore per questo sport. Brave anche tutte le altre atlete che hanno partecipato al Campionato regionale Csi e Campionato regionale Opes di ginnastica ritmica e alcune di queste atlete anche al Campionato Nazionale Opes a Scanno, portando a casa una collezione di coppe e medaglie.

Foto 3 di 3





Ha colpito anche l’esibizione a squadra delle mamme che, mettendosi in gioco in tutto e per tutto, hanno dimostrato che lo sport può essere praticato a qualsiasi età. Alla manifestazione hanno partecipato la vicesindaco di Fucecchio Emma Donnini e l’assessore di Castelfranco di Sotto Ilaria Duranti.