Lupi Santa Croce, sarà Michele Bulleri il nuovo secondo allenatore della prima squadra

Michele Bulleri sarà il nuovo secondo allenatore della prima squadra dei Lupi Santa Croce per la stagione 2022-2023, ma non solo. Infatti, avrà anche l’importantissimo ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile della società, divenendo così la figura di riferimento per allenatori e atleti.

Allenatore pisano di 40 anni, conosce molto bene l’ambiente biancorosso avendo già lavorato a Santa Croce anche come responsabile tecnico del settore giovanile femminile dal 2014 al 2018. Dopo 4 anni a Nantes (Francia) nel massimo campionato francese , come assistente allenatore, prima di Fulvio Bertini per 3 anni e poi di Hubert Henno nell’ultima stagione, torna ai Lupi mettendo a disposizione sia la sua esperienza di oltre 15 anni con i giovani sia la maturità acquisita nelle ultime stagioni in Ligue A.

Bulleri è entusiasta di questa opportunità, perché allenare i Lupi in serie A è l’aspirazione a cui puntano i giovani allenatori del territorio quando intraprendono questo percorso e perché non vede l’ora di tornare a lavorare a fianco di persone con cui aveva allacciato una bella amicizia ed un rapporto di stima reciproca durante la sua prima esperienza ai Lupi.