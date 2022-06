Bambini e ragazzi di corsa per il Memorial Sergio Mariotti

Memorial Sergio Mariotti, mercoledì 15 giovanissimi in corsa. Dopo due anni di stop torna la competizione dedicati ai più piccoli, vanto della Podistica Castelfranchese che la organizza da anni con il patrocinio del comune di Castelfranco di Sotto. Centinaia di ragazze e ragazzi si daranno appuntamento alle 19 in piazza Remo Bertoncini di fronte al comune per le iscrizioni. Il tutto è riservato alle categorie Cadetti (2mila metri), Ragazzi (1500), Esordienti A (1000), Esordienti B (500), Esordienti C (300) e Pulcini (150).

“E’ veramente una bellissima soddisfazione – dice il presidente della Podistica Daniele Puccioni –. Questo bellissimo evento sportivo dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 15 anni che si svolgerà interamente sulle strade del centro storico di Castelfranco”.

Manifestazione nata nel 2007, solo nel 2019 vide la partecipazione di oltre 200 ragazzi, nel nome di un personaggio importantissimo per l’associazione. Mariotti, infatti, fece parte del primo gruppo di amici (fra cui anche Carlo Conforti) che nel 1970 decisero di organizzare una scarpinata in linea da Castelfranco a Orientano, quella che sarebbe diventata poi la Quattropassi in Valdarno, manifestazione autunnale che richiama ogni anno centinaia di persone. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo. Il ristoro, gratuito, sarà consegnato a tutti gli atleti. Coppe ai primi tre di ogni categoria e alle prime tre società.