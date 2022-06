Positivo il bilancio del gruppo pattinaggio San Miniato dopo la trasferta a Cassano D’Adda, per i campionati italiani su strada. Guidati dal coach Enrico Papa, la rappresentativa giallorossa ha dimostrato grande determinazione e un’ottima preparazione, trovandosi sempre più vicina alla parte alta della classifica.

Molto brave Asia Ferri e Maya Baldini che si trovavano al loro debutto in una manifestazione di altissimo livello, che fa parte gli Italian Roller Games 2022, e hanno pure dovuto affrontare la pioggia. Nella categoria Allievi Braian Borges e il pontaegolese Alessandro Peccianti si sono espressi con coraggio nelle gare di fondo in cui Alessandro ha conquistato per ben due volte la finale piazzandosi ad un onorevole 16esimo posto della 5000 a punti. Tra gli Juniores, Filippo D’alloro e Alessio Taormina hanno raggiunto la consapevolezza di poter competere con i migliori, a conferma del processo di crescita tecnica, atletica e umana di questi ragazzi cresciuti nel bacino sanminiatese.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il coach Enrico – e al tempo stesso sono consapevole che questi ragazzi possono crescere ancora molto, voglio lavorare ancora più duramente per preparare il prossimo appuntamento di alto livello, i campionati italiani a Bellusco, nel mese di luglio”.

Intanto la squadra si prepara per i giochi nazionali Bruno Tiezzi, il più grande appuntamento per le categorie giovanili, che si svolgerà questo weekend a Cremona.