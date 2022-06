L’ultima edizione era del 2019. Giovedì 30 giugno torna la Mitica Marcia Notturna Montopolese, organizzata da associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli e Gruppo Polisportivo Casa Culturale di San Miniato Basso.

Per i percorsi di 5 o 10 chilometri, il ritrovo è alle 19 in piazza San Matteo dove sarà possibile iscriversi. La manifestazione è aperta a tutti, è da considerarsi attività ludico motoria e sarà garantita assistenza medica. Si tratta dell’edizione numero 12 e a tutti i partecipanti sarà donato un pacco gara. Sarà presente il “servizio scopa” che significa che un gruppo di podisti si occuperà di “recuperare” eventuali camminatori in difficoltà lungo il percorso.

La Marcia nasce nei primi anni Duemila e poi viene riscoperta con la ripartenza delle attività dell’Arco di Castruccio nel 2017. L’emergenza sanitaria dettata al Covid aveva causato uno stop forzato di due anni (l’ultima edizione risale al 2019).

Foto di Danilo Puccioni