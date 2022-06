Si è chiusa ufficialmente in piazza del Duomo a San Miniato la stagione sportiva dell’Etrusca 2021-2022.

I rappresentanti del minibasket, del femminile, delle giovanili e della serie B hanno atteso il tramonto e brindato con tutti gli intervenuti.

Per l’occasione si sono susseguiti gli interventi del vescovo Andrea Migliavacca, del sindaco Simone Giglioli e dell’assessore Loredano Arzilli, che hanno ripercorso i numerosi traguardi umani e sportivi conquistati dalla società.

Foto 2 di 2



I numerosi piccoli cestisti non hanno perso l’occasione per farsi autografare il book 2021-2022 arricchendolo di foto e dediche personali.

Ben dieci di loro hanno anche gioito quando la lotteria finale ha assegnato loro uno dei premi messi a disposizione.

“Un grazie a tutti gli intervenuti – dice la società – a tutti gli organizzatori e un grazie speciale a Gilberto di Pepenero per la sua preziosa e costante collaborazione, oltre alla sua passione sportiva. In alto i calici, brindiamo a quanto raggiunto e a quanto raggiungeremo. A settembre riabbracceremo coloro che faranno ancora parte del nostro cammino sportivo, mentre, coloro che non ne faranno più parte resteranno sempre nei nostri ricordi, perché saremo sempre orgogliosi di aver percorso un passo della vita insieme”.