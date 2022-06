Calcio dilettanti, ecco i principali colpi di mercato della settimana

Serie D

Il Real Forte Querceta ha ufficializzato gli arrivi del centrocampista Filippo Fazzi nello scorso campionato al Ghiviborgo e del centrale di difesa ex Cascina Gino Bernardini. Il Seravezza Pozzi ha confermato il centrocampista Giacomo Cavalli. Il Cascina per la normativa del maggio scorso chiede di giocare a Ponsacco trasferendo li la propria sede, frazione del comune dove ha sede il settore giovanile dei rossoblu, potendo usare come secondo nome quello del Ponsacco aggiungendolo ad un nome primario, si vocifera che Giovanni Maneschi dovrebbe ricoprire la carica di direttore sportivo e Luca Scaramuzzino quella di direttore generale, con la conferma in panchina di Francesco Bozzi. Dopo la delusione della finale playoff persa con il Pomezia, il Livorno spera in un eventuale condanna del Figline per illecito sportivo in merito alla gara con il Tau Calcio per essere ripescato in serie D

Eccellenza

Poker di annunci in casa Cuoiopelli, in avanti dal Fratres Perignano è stato prelevato Tommaso Andolfi, in difesa è arrivato Giulio Mulas vecchia conoscenza nel comprensorio del Cuoio per aver militato nel Tuttocuoio, in avanti è arrivata la riconferma di Gabriele Falchini e a metà campo al tecnico Marselli è stato consegnato il classe 2000 Samuele Viligiardi ex Grassina e San Donato Tavarnelle.

Edoardo Casati direttore sportivo del Fucecchio, aggiunge esperienza nel cuore della difesa bianconera assicurandosi le prestazioni dell’ex Zenith Audax Federico Del Colle, con un passato nelle fila di Aglianese, Scandicci e Pianese, inoltre è stato perfezionato l’accordo per la riconferma in attacco di Davide Carnevale e quello del classe 2003 Silvano Mazzeo centrocampista nella passata stagione prima al Seravezza Pozzi poi al Ghiviborgo, in avanti è arrivata la conferma di Andrea Rigirozzo, in dirittura d’arrivo la trattativa con un attaccante.

Molto attive sul mercato le due formazioni pisane che non appartengono al comprensorio del Cuoio, Cenaia e Fratres Perignano. Quest’ultima sembra non fermarsi continuando a dar vita ad una campagna acquisti importante. L’approdo alla serie D è stato affidato al tecnico Matteo Niccolai, il quale ritrova il difensore centrale Luca Carani prelevato dal Tau Calcio Altopascio dopo averlo avuto alle proprie dipendenze alla Pro Livorno Sorgenti, il nome del difensore va ad aggiungersi a Niccolai, Di Paola, Doveri, Cornacchia per una campagna acquisti che non ha bisogno di presentazioni. L’ultimo colpo realizzato dal Cenaia è l’arrivo in arancio-verde di Gabriele Pirone nella passata stagione prima alla Cuoiopelli poi al Castelfiorentino. L’attaccante livornese va a far compagnia ad un reparto dove sono stati confermati Tommaso Cosi e Alessandro Remedi, il sodalizio è alla ricerca di un altro attaccante per completare il reparto. inoltre dal Fratres Perignano arriva il centrocampista classe 2002 Gianmarco Pini, dal Ponsacco sono stato prelevati il difensore di fascia classe 2002 Matteo Barsotti e il centrocampista Jacopo Penco, dalla River Pieve è arrivato il centrocampista Manolo Benassi.

Roberto Miano ex difensore del Ragusa, fresco vincitore di campionato e Coppa è un nuovo calciatore del Tuttocuoio. Si va ad aggiungere a Kameni del Baldaccio Bruni e all’argentino Melono. La presidente Paola Coia ha confermato il portiere Muscas, il difensore Alessio Bartorelli, i centrocampisti Filippo Chiti e Carmine Turco, l’attaccante Niccolò Orlandi, ancora da decidere quale sia l’allenatore della prossima stagione. Il massimo esponente nero-verde ha focalizzato le sue attenzioni su Giovanni Ignoffo, l’ex difensore palermitano, fino a novembre 2021 in serie D ai calabresi del San Luca. Sono stati presi anche Ismail Zahouani classe 2004 esterno dal Limite e Capraia con trascorsi a Poggibonsi e Fucecchio, Mattia Fiorentini difensore classe 2004 campione d’Italia con la juniores nazionale della Pro Livorno e il centrocampista ex Castelfiorentino Gianmarco Sarti.

Promozione

Prosegue il lavoro del direttore sportivo dell’Asd San Miniato Basso, Fabrizio Scali, alla caccia di quote da inserire nella rosa. Intanto alla corte di Stefano Valori si è assicurata il difensore esterno classe 2002 ex Larcianese, Alberto Marianelli, l’attaccante sinistro marocchino Amine El Makhichni ex Limite e il centrocampista Leonardo Bettarini proveniente dalla Bellaria Cappuccini sull’Arno. Due colpi sono stati messi a segno dall’Urbino Taccola il cui ds Fabio Franchi riporta in rossocrociato l’attaccante Osamudien Ibineweka dopo che nella passata stagione si è trasferito al Certaldo e sostituisce l’estremo difensore Leonardo Citti passato al Ponte Buggianese con l’ex portiere del Forcoli Gabriele Bulleri.

Prima Categoria

Altri due colpi realizzati dal direttore sportivo della Sanromanese, Mirko Scateni, il direttore sportivo consegna l’attaccante Francesco Cacciapuoti ex San Miniato Basso e Meridien Larciano al nuovo allenatore Manuel Simonetti insieme al centrocampista Gabriele Donati, al tre-quartista ex Staffoli Mattia Giannetti. Dal San Giuliano arrivano il laterale di difesa Gabriele Rafaniello e il portiere classe ’99 Cristian Librizzi, inoltre sono stati confermati il difensore di fascia Gabriele Bachi, l’attaccante Lorenzo Fiorentini e nello stesso reparto Andrea D’Agosta e il centrocampista Leonardo Alderotti, ora i canarini sono alla ricerca di un difensore e un centrocampista.

Biagio Pagano è il nuovo allenatore del Calci, l’ex centrocampista di Samp e Reggina continuerà a giocare e prende il posto di Cristian Biancone. L’ambizioso San Giuliano Terme di mister Frau si assicura il centrocampista Massimo Principe dall’Urbino Taccola.

Seconda Categoria

Settimana di stallo al Capanne dove sono stati annunciati Cristiano Perugi come allenatore della juniores provinciale e Aldo Bartoli in qualità di massaggiatore. Prosegue l’opera di rafforzamento per le due squadre di Castelfranco, i bianco-verdi di Renzo Comini dopo aver fatto la spesa al Fornacette Casarosa si sono assicurati il centrocampista Andrea Manzella e il difensore Francesco Cecconi dal Latignano e il portiere Mirko Cipriano dal Capanne. Questi si vanno ad aggiungere a Nannelli, Verola, Montorsi, Cirillo e Benedetti oltre alla riconferma dell’attaccante Alberto Nuti. La Stella Rossa ha preso l’attaccante di cui aveva estrema necessità, il direttore Sergio Petri consegna al tecnico Ferraro, Ronny Mucciaccito nella passata stagione prima al Ponte a Cappiano e poi a Monterappoli da febbraio 2022 e dal San Giuliano Terme si assicura il centrocampista Francesco Ceccanti, società presente sul mercato per ricoprire quei ruoli che più necessitano di interventi. Ponte a Cappiano alla finestra in questa settimana pronto a sferrare giovani e esperi nei tre reparti.