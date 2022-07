Colpo per il Tuttocuoio: arriva l’attaccante Francesco Tavano

Colpo di mercato centrato da Paola Coia: la presidente del Tuttocuoio si è assicurata l’ex attaccante del Ponsacco Francesco Tavano. Maestro di longevità l’attaccante ex Empoli, Roma, Valencia, Livorno Carrararese lo scorso anno è tra i pochi che si è salvato in una squadra che è scesa di categoria.

Il suo apporto alla causa rossoblu non è certamente mancato andando in doppia cifra segnando complessivamente un terzo delle reti realizzate dall’intera squadra, 10 gol fatti su 29. Chi aveva dubitato del suo apporto in fase di gol, visti i 43 anni è stato prontamente servito. Tavano che aveva posto il suo marco di fabbrica anche nella doppia sfida con i nero-verdi siglando a Ponte a Egola all’andata il gol del pareggio su rigore nel finale di gara e nella partita di ritorno aveva steso il Tuttocuoio con una tripletta anche qui con due reti arrivate trasformando due massime punizioni. Ragazzo timido e schivo con una confidenza del gol tipica dei bomber di razza.