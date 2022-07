Uisp, il calcio amatoriale prepara la nuova stagione

A distanza di poco più di un mese dalla finalissima scudetto del Carlo Castellani di Empoli, che ha visto il trionfo della Ferruzza nei confronti del Vitolini di fronte a un pubblico numeroso e desideroso di tornare ad assaporare la magia del tradizionale epilogo del calcio a 11, per il settore Calcio Uisp Empoli Valdelsa è già tempo di programmare la prossima stagione amatoriale, quella che si auspica possa rappresentare il definitivo ritorno alla normalità.

E’ già possibile iscriversi ai tornei di calcio a 11 che prenderanno il via nel weekend del 16, 17 e 18 settembre 2022, con l’inizio ufficiale della fase 1 provinciale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 15 luglio, termine entro il quale le società potranno far pervenire il modulo d’iscrizione, scaricabile tramite il sito web www.uisp.it/empoli, alla sede del Comitato Uisp Empoli Valdelsa di via XI febbraio 28 A.

Anche la fase 1 del campionato 2022/23, al pari della stagione scorsa, si articolerà su due livelli, con la categoria 1 e la categoria 2. Le associazioni neoiscritte, come previsto dalle norme di partecipazione, saranno collocate nel livello di categoria 2. Le prime quattro squadre dei due gironi di categoria 1 accederanno alle fasi finali per il titolo provinciale, articolate in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, mentre resta invariato il criterio dei playout retrocessione e quello dei playoff promozione, rivolto alle squadre che hanno concluso la regular season ai primi posti dei raggruppamenti di categoria 2. Non è prevista in ogni modo la retrocessione diretta delle squadre che hanno concluso il campionato agli ultimi posti delle categorie 1.

Torna la Coppa Uisp, sospesa durante il periodo Covid, rivolta alle formazioni che concluderanno i gironi 1 dal quinto all’ottavo posto. La compagine vincente della Coppa Uisp sarà qualificata direttamente alla fase 2 regionale. Per le restanti squadre resta in vigore la Coppa Amatori, quest’anno conquistata dal Pitti Shoes Montaione al termine del match conclusivo di Limite sull’Arno, con annessa vittoria ai rigori nei confronti del Corniola Martignana.

La quota di iscrizione resta invariata rispetto a quella della stagione 2019/2020, antecedente la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Il pagamento dell’adesione prevede il costo di 110 euro, mentre quella dell’iscrizione è pari ad 420 euro. Il deposito cauzionale è pari alla somma di 200 euro. Fino al termine del 15 settembre 2022, sarà possibile corrispondere la prima quota di 300 euro destinata al settore arbitrale, mentre la seconda rata, sempre di 300 euro, è posticipata al 30 novembre 2022.

Ancora pochi giorni sarà nota la composizione dei quattro nuovi gironi del calcio a 11 che verranno sorteggiati nel corso della tradizionale riunione delle squadre, programmata per lunedì 25 luglio alle 21,30 al Circolo Arci di Ponte a Elsa. La stagione amatoriale di calcio a 11 è appena conclusa, ma è già tempo di porre le basi per il prossimo campionato, con l’entusiasmo e la passione di sempre.